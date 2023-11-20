Оккупанты не смогут "скинуть в Днепр" солдат ВСУ в Херсонской области, — Дикий (видео)

Экс-командир взвова батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что теперь перед Силами обороны стоит более сложная задача, а именно – расширит плацдарм, прорвать оборону оккупантов и выйти на оперативное пространство.

Украинские военные смогли создать устойчивый плацдарм на левобережье в Херсонской области. Поэтому ВС РФ не смогут "скинуть в Днепр" украинских защитников. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, теперь перед Силами обороны стоит более сложная задача, а именно – расширит плацдарм, прорвать оборону оккупантов и выйти на оперативное пространство.

"Такой шанс у нас есть, но нет никаких гарантий нашего успеха. Это война, где обе стороны понимают цену вопроса. Кстати, мы всегда осторожно говорим о левобережье Херсона, но если почитать заявления российских военкоров, то они называют это направление Херсонско-Крымским", — сказал Дикий.

По его словам, есть украинские силы смогут расширить плацдарм на этом направлении, то у них может получиться выйти на Перекоп, а дальше – непосредственно в Крым.

Напомним, что аналитики ISW 19 ноября сообщали, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области. По их словам, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Херсонской области и перебрасывают на левый берег Днепра дополнительную пехоту.

Уже 20 ноября в ISW сообщили, что ВСУ дронами уничтожают огнеметные системы РФ на этом направлении. Так, атаки Вооруженных сил Украины по вражеским ТОС может свидетельствовать об уязвимости российской противовоздушной обороны на левом берегу Херсонской области, считают аналитики.