Путин не может держать солдат в Украине вечно, в войне возможен поворот, — эксперт

Согласно данным американского аналитического центра RAND, ВС РФ оказались в ловушке, когда президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации в сентябре 2022 года.

Тот факт, что семьи российских мобилизованных начинают протестовать, говорит о том, что в общественном сознании россиян произошел сдвиг. К такому мнению пришел журналист Джордж Эллисон, о чем он написал в колонке для The Telegraph.

По его словам, российские военные и их родственники испытывают отчаяние и гнев. Ситуация усугубляется отсутствием ротации вне боевых действий из-за нехватки войск, из-за чего военнослужащие ВС РФ находятся под сильным боевым стрессом.

Эллисон отметил, что, согласно данным американского аналитического центра RAND, ВС РФ оказались в ловушке, когда президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации в сентябре 2022 года.

"В докладе пугающе отмечается, что единственными путями бегства с фронта являются выход на пенсию по возрасту, увольнение по болезни или тюремное заключение, а некоторые солдаты прибегают к дезертирству", — написал журналист.

Он также отметил, что провинившихся солдат, скорее всего, отправят в отряд "Шторм Z", в котором продолжительность жизни солдата очень невелика.

Эллисон заявил, что протест в Москве на Театральной площади является первой по-настоящему значительной трещиной в фасаде общественной поддержки военной кампании Кремля в Украине.

"Администрация Путина может быть вынуждена иметь дело со все более разгневанным и разочарованным народом, если не будут решены вопросы ротации войск и семейных проблем. Возможно, мы наблюдаем признаки поворотного момента в войне за Украину", — написал Эллисон.

Напомним, что в Минобороны Великобритании сообщали, что 7 ноября жены российских военных провели, вероятно, первую публичную уличную акцию протеста в Москве после начала полномасштабного вторжения. На Театральной площади в столице РФ протестующие развернули лозунги с требованием отвести военных РФ подальше от линии фронта. Полиция разогнала акцию протеста, несмотря на это, речь протестующих привлекла внимание.

Кроме того, 19 ноября сообщалось, что в Новосибирске власти не позволили провести митинг женам российских мобилизованных, которые требуют возвращения своих мужей из Украины. Вместо этого с ними побеседовали местные чиновники