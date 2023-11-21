Мыслят "логически": повторят ли ВС РФ прошлогодний "рекорд декабря" — 236 ракет за месяц

Россияне считают, что массированные атаки по инфраструктуре нашего государства заставят украинцев "расшатывать свое правительство и требовать сесть с ними за стол переговоров".

Российская Федерации накопила более 800 точных ракет, среди которых "Калибры", "Искандеры" и тому подобное. Их враг использует для атак на инфраструктуру Украины. Однако пока не известно, повторит ли враг свой "рекорд" 2022 года, запустив наибольшее количество ракет одновременно. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью для OBOZ.UA

По его словам, вдоль линии разграничения продолжаются бои, однако оккупанты не собираются бить по окопам крылатыми ракетами, стоимость которых составляет 16 миллионов долларов. Эксперт отметил, что такой вид управляемых ракет создан, чтобы наносить удары на дальние расстояния по объектам, которые "чувствительны для всего государства, а не только для зоны боевых действий".

Россияне хотят заставить украинцев сесть за стол переговоров

По словам эксперта, нет "ни малейшего сомнения", что оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины. Черник убежден, что такие удары вполне прогнозируемы, с учетом "элементарно простой психологии террориста".

"Россияне мыслят очень просто и логично. Если украинцев нельзя заставить вернуться к ним, обратно в Россию, значит, надо уничтожать", — говорит полковник запаса.

Эксперт подчеркнул, что сейчас не известно повторят ли ВС РФ прошлогодний "рекорд декабря" — 236 ракет за месяц, или же первый день широкомасштабного вторжения, когда оккупантами было выпущено 120 ракет.

"В зимний период лучше всего уничтожать инфраструктуру, чтобы украинцы мерзли, страдали от холода и т.д.", — отмечает Черник.

Полковник запаса добавил, что по мнению россиян, массированные атаки по инфраструктуре нашей страны заставят украинцев "расшатывать свое правительство и требовать сесть с ними за стол переговоров".

Россия готовится атаковать энергетику Украины: детали

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ 17 ноября сообщил, что Российская Федерация готовится к обстрелам энергетических объектов Украины в зимний период. Но, вероятно, атаки не будут такими масштабными, как в прошлом году. Президент считает, что наша страна лучше подготовлена к возможным российским ударам, чем в 2022 году.

Кроме того, в тот же день пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ повышает градус перед возможными обстрелами энергетики. По ее словам, сейчас отслеживается активность на аэродромах стратегической авиации противника. Сейчас в Черном море группировка военных кораблей небольшая. Однако россияне вывели на дежурство фрегат Черноморского флота ВМФ РФ. Это восемь ракет "Калибр", которые готовы к применению.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Черноморский флот потерял семь кораблей и одну подводную лодку.

Кроме этого, 3 ноября у Зеленского рассказали об ответе на обстрелы РФ. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет отвечать на удары Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре.