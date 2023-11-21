"Положили жизнь, защищая суверенитет": в боях в Запорожской области погибли двое побратимов (фото)

Еще в октябре Вадим Медведев и Игорь Коропецкий собирали донаты на авто для минометного расчета. Они погибли 19 ноября, выполняя боевое задание вблизи Работино.

На фронте погибли двое защитников с Тернопольщины. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Коропецкого поселкового совета.

22-летний старший солдат Вадим Медведев и 29-летний солдат Игорь Коропецкий были уроженцами села Горигляды. Они погибли 19 ноября, выполняя боевое задание в районе села Работино в Запорожье.

"Мы всегда будем помнить и уважать подвиг наших земляков, которые положили жизнь, защищая территориальную целостность и суверенитет нашего государства", — заявили в поселковом совете.

Совместное фото погибших побратимов Фото: Facebook / Ивано-Франковский профессиональный колледж Львовского НУП

Известно, что Коропецкий был выпускником Ивано-Франковского профессионального колледжа Львовского НУП. Воин учился на специальности "Хранение, консервирование и переработка плодов и овощей".

"Дирекция, педагогический коллектив и все колледжевское сообщество выражают искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу невосполнимой утраты. Пусть добрые, светлые воспоминания о защитнике Украины навсегда останутся в памяти родных, коллег, всех, кто знал его, любил и уважал", — написала пресс-служба образовательного учреждения.

Фото Игоря Коропецкого Фото: Facebook / Игорь Коропецкий

Еще в октябре Медведев и Коропецкий вместе с побратимами собирали деньги на авто для минометного расчета.

Также в октябре медиа "Суспільне" выпустило сюжет, в котором Медведев сделал предложение своей возлюбленной. Защитник рассказал журналистам, что познакомился с девушкой в родном селе. Он приехал домой в короткий отпуск, а Диана Кольцова находилась там как переселенка.

Фото Вадима Медведева с Дианой Кольцовой Фото: Facebook / Вадим Медведев

Из сюжета известно, что Медведев служил минометчиком на Запорожском направлении. Он рассказывал, что увлекался военным делом с детства.

Фото Вадима Медведева Фото: Facebook / Вадим Медведев

Воин закончил военный лицей и имел за плечами срочную службу в армии. После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину сразу мобилизовался. На тот момент он не служил уже три месяца.

Напомним, на фронте погиб 20-летний уроженец Дубровицы Михаил Шиш. Парень служил боевым медиком. Известно, что он потерял жизнь, вытаскивая с поля боя раненого сослуживца.

На Угледарском направлении в день своего 25-летия погиб командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников. Известно, что вблизи него взорвался вражеский FPV-дрон.