Сбежал из СССР на секретном истребителе: в США умер советский пилот Виктор Беленко (фото)

Пилот сбежал во время тренировочного полета — его самолет неожиданно исчез с радаров. Руководство полетов подумало, что МиГ-25 упал в море.

В США умер советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году сбежал в США на советском истребителе, который пилотировал. О смерти пилота сообщает газета The New York Times.

Советскому пилоту было 76 лет. Он умер 24 сентября 2023 года в доме престарелых недалеко от города Роузбад. Его сын Том Шмидт сообщил, что смерть наступила после непродолжительной болезни.

Как советский пилот угнал секретный советский истребитель

Эта история случилась в 1976 году. Пилот ВВС СССР Виктор Беленко сбежал из Советского Союза на сверхсовременном самолете МиГ-25. Он приземлился в Японии, после чего попросил убежища в Соединенных Штатах. В Советском Союзе якобы у него осталась жена и дети, которых он больше никогда не видел.

Пилот решил сбежать во время тренировочного полета — его самолет неожиданно исчез с радаров. Руководство полетов подумало, что МиГ-25 упал в море. Впоследствии стало известно, что пилот смог обмануть радары, пролетев на сверхнизкой высоте. Советские военные связались с японскими ВВС для того, чтобы перехватить беглеца, но как только пилота начали преследовать он снова исчез с радаров. Беленко направился к военной базе на острове Хоккайдо. Однако у него заканчивалось топливо, поэтому он приземлился на гражданском аэродроме, едва не врезавшись в пассажирский Boeing, который как раз взлетал. Затем Беленко сдался полиции и попросил политического убежища в США.

Удостоверение Виктора Беленко

Он планировал свой побег месяцами, ожидая, пока он и его эскадра не отправятся в безоружную тренировочную миссию над Японским морем, приблизив его к свободе, а его коллеги не смогут его остановить.

Беленко был поражен условиями американских военных

В Японии советский пилот попросил политического убежища в США. Лейтенант Беленко пообщался с представителями США и рассказал американцам об условиях и моральном духе в советских Вооруженных силах. Он говорил, что их часто морили голодом и избивали, загоняли в тесные жилые помещения и подвергали садистским наказаниям за малейшие нарушения.

Пилот Виктор Беленко

Во время визита на американский авианосец он был поражен тем, что морякам разрешали есть в неограниченном количестве бесплатно. Однажды он купил банку кошачьего корма в продуктовом магазине, не зная, что это для домашних животных; когда кто-то указал на его ошибку, он пожал плечами и сказал, что это все равно вкуснее, чем еда, которую продают для потребления человеком в Советском Союзе.

Какой самолет угнал Беленко

На Западе о существовании МиГ-25 впервые узнали примерно в 1970 г. Западных военных экспертов особенно насторожила большая площадь его крыльев. На основании анализа разведывательных снимков эксперты пришли к выводу, что новый советский самолет обладает высокой маневренностью, а также имеет пару огромных двигателей.

В марте 1971 г. израильские радары засекли необычный объект, летевший со скоростью 3,2М. Израильские военные и их американские консультанты никогда не видели ничего подобного. Когда через несколько дней самолет обнаружили снова, Израиль поднял на перехват истребители, но те оказались недостаточно скоростными.

Цель даже пытались якобы сбить ракетами, но атака провалилась — цель пролетела мимо со скоростью почти втрое больше скорости звука, а на момент детонации ракет она была уже далеко. Пентагон проанализировал имеющуюся информацию и пришел к выводу, что имеет дело с серьезной проблемой, и что у Москвы появился истребитель более скоростной и маневренный, чем любой из тех, что состояли на вооружении ВВС США.

Пентагон проанализировал имеющуюся информацию и пришел к выводу, что имеет дело с серьезной проблемой. Американские военные были уверены, что самолет, обнаруженный Израилем, имеет прямое отношение к машинам, которые засекли спутники-шпионы на советских аэродромах.

Впоследствии выяснилось, что аналитики завысили возможности самолета, исходя исключительно из его внешнего вида — площади крыла и гигантских воздухозаборников. То, что самолет является очень скоростным, уже было известно из опыта, но при этом предполагалось, что он обладает и высокой маневренностью. Первое было правдой, а вот второе, как впоследствии выяснилось, — нет.

Наличие у СССР МиГ-25 побудило США к созданию нового боевого самолета — высокоскоростного и высокоманевренного истребителя F-15 Eagle.

Японцы сначала не поняли, какой самолет оказался в их руках. Только после объяснений Беленко поняли, что это — новейший и сверхсекретный советский перехватчик МиГ-25П с кучей секретной аппаратуры на борту. Японцы позвали американских специалистов, которые разобрали самолет и переправили его на военную базу США, где затем исследовали. В ноябре 1976 года, после напряженных переговоров самолет вернули Советскому Союзу в разобранном виде — в 30 ящиках. Япония своей сергой выставила Москве счет на 40 000 долларов за перевозку машины и за ущерб, нанесенный аэродрому Хакодатэ в результате выкатывания МиГ-25 за пределы полосы.

Беленко сперва попал в Японии в тюрьму

Жизнь в США

В 1980 году Конгресс принял решение о предоставлении Беленко гражданства США. Он взял фамилию Шмидт и работал консультантом аэрокосмических компаний и государственных учреждений.

Виктор Беленко с сыном

В США он женился, и в браке родился его сын Том Шмидт. У него четверо внуков.

Хотя в некоторых сообщениях говорилось, что он оставил жену и ребенка в Советском Союзе, Беленко сказал своему сыну, что это неправда и результат советской пропаганды.

Виктор Беленко в США

После окончания холодной войны он начал время от времени появляться на авиашоу и вернулся к имени Виктор Беленко.

Напомним, что 23 августа российские паблики сообщили, что российский вертолет якобы потерял ориентировку и случайно приземлился на аэродроме Полтавы. Всех членов экипажа после приземления ликвидировали.

Позже стало известно, что это была работа ГУР МО Украины, к которой готовились полгода. Вертолет РФ приземлился в Харьковской области. Его посадил по собственной воле российский пилот.