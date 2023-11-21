Обстрел больницы и шахты в Донецкой области: в ГСЧС сообщили о количестве жертв (фото, видео)

Из-под завалов спасатели достали тело погибшего мужчины. Донецкая ОГА уточняет, что еще один человек погиб в результате ракетного удара по медицинскому учреждению.

В населенных пунктах Покровского района, которые накануне обстреляли российские войска, продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским и уничтожать гражданскую инфраструктуру — на этот раз удар пришелся по больнице в Селидово и по шахте в пригороде.

Разрушение городской больницы в Селидово Фото: в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації

Последствия обстрела Селидово и Михайловки

Вражеские удары разрушили городскую больницу в Селидово. Там 7 человек травмированы. Аварийно-спасательные работы пока продолжаются.

Также оккупанты нанесли ракетные удары по шахте в селе Михайловка. Из-под завалов поврежденного здания спасатели изъяли тело погибшего человека. Аварийно-спасательные работы на месте завершены.

И.о. Донецкой ОГА Игорь Мороз предварительно сообщал о двух погибших — один человек погиб на предприятии, еще один человек получил смертельные ранения во время обстрела больницы.

В результате удара в шахте повреждены 7 зданий, 14 легковых автомобилей и 5 автобусов. В больнице частично разрушены поликлиника, инфекционное и приемное отделения.

Напомним, 3 ноября россияне нанесли ракетный удар по прифронтовому селу Запорожской области, где награждали бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Всплыли новые подробности трагедии. Журналисты рассказали, что по некоторым данным, произошел не один, а два ракетных удара через 10 минут после начала церемонии награждения.