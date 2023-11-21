"Наступают на те же грабли": офицер ВСУ рассказал о штурмах и обороне Авдеевки (видео)

По словам офицера Сергея Цехоцского, ВС РФ на Авдеевском направлении ведут штурмы. Однако Силы обороны Украины не собираются отступать.

На Авдеевском направлении враг осуществляет постоянные штурмы малыми группами пехоты, однако несет потери личного состава. ВСУ не собираются отходить с занятых позиций. Об этом 21 ноября заявил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации на Авдеевском направлении постоянно осуществляют штурмы позиций Сил обороны. При этом, несет большие потери в живой силе.

"Малые группы пехоты заранее выбрасывают из транспорта, перед этим они ведут артобстрел. Эта группа уничтожается, после этого, видимо, им говорят, что предыдущая группа закрепилась и идет следующая группа, ее тоже уничтожают. И таким образом это все время проходит. Когда постоянно враг теряет личный состав, как можно снова на эти же грабли наступать? А они так действуют", — рассказал Цехоцкий.

Авдеевский плацдарм ему напоминает Вторую мировую войну: "Была у Сталина задумка в одном участке, когда там погибло примерно 800 тысяч человек и армия зашла в это место тогда, когда немцы отошли. То же самое они делают здесь, но мы не собираемся отходить. Нет ни таких задач, ни намерений, ни желаний ни у кого. Поэтому все их потуги разбиваются о стену нашей защиты".

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Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 21 ноября 2023 года, на Авдеевском направлении ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны наносят врагу значительные потери. Противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где ВСУ отбили 10 атак.

Напомним, 16 ноября Фокус писал, что в Министерстве обороны Великобритании объяснили, зачем РФ Авдеевка. В оборонном ведомстве отметили, что российские военные пытаются окружить город.