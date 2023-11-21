Должны приготовиться: украинские разведчики присылают привет из района Крымского моста (видео)
По словам журналистов, спецподразделение ГУР Минобороны зафиксировало свое присутствие возле Крымского моста.
Во вторник, 21 ноября, спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины разместило в сети видео, которое заинтриговало многих пользователей. Об этом сообщили источники "24 канала" среди спецназовцев.
Известно, что речь идет о спецподразделении "Артан", которое передает привет российским оккупантам возле Крымского моста. При этом, как свидетельствуют журналисты, они получили "добро" от военных на публикацию этого видео.
Крымский мост — история поражений
Крымский мост, или Керченский мост, — это важнейший логистический и транспортный узел Российской Федерации, который соединяет Краснодарский край с временно оккупированным полуостровом Крым.
Крымский мост относится к перечню стратегических объектов первой категории, поэтому он должен иметь мощную систему обороны. Россияне утверждают, что Крымский мост имеет многослойную оборону, состоящую из комплексов ПВО и ПРО, противодиверсионных катеров, береговых ракетных комплексов, отряда боевых пловцов и Росгвардии.
Первая атака на Крымский мост произошла утром 8 октября 2022 года, примерно в 6:05. На мосту произошел мощный взрыв, одновременно со взрывом на соседнем железнодорожном полотне проезжал поезд с легковоспламеняющимися материалами, огонь охватил и его.
Вторая атака произошла в ночь на 17 июля 2023 года. Взрыв прогремел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Напомним, 27 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Крымский мост является "лишней конструкцией", а потому Украина имеет планы по его уничтожению.
1 ноября пропагандисты сообщили, что после объявления воздушной тревоги в Крыму решили защитить Крымский мост от ударов с воздуха, а потому якобы установили дымовую завесу на мосту и остановили прохождение морских судов.
В украинской разведке прокомментировали такое заявление. Оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают действия и информацию с оккупационными властями, поэтому те вынуждены врать на ходу.