"Был праздничный концерт": россияне признали удар-возмездие по морпехам ВС РФ (фото)

Несколько ракет преодолели расстояние около 60 км и попали по клубу, где собрали российских военных на праздничный концерт, рассказали военкоры. В результате попадания здание было полностью разрушено.

Российские активисты возмущаются ударом ВСУ по праздничным торжествам, в которых принимали участие солдаты 810 бригады морской пехоты ВС РФ. В результате попадания ракет HIMARS есть погибшие и раненые. В частности — погибла россиянка, которая приехала в Украину, чтобы развлечь российских солдат. О деталях говорится в заметке Telegram-канала "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Автор сообщения опубликовал скриншот сообщения из неуказанного российского паблика. В сообщении рассказывают об инциденте, который произошел 19 ноября, когда в РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии. Солдат из 810 бригады ВС РФ решили наградить и для этого собрали в клубе неподалеку от города Старобешево в Донецкой области. Во время награждения и праздничного концерта прилетели ракеты ВСУ. В результате попадания погибли около 25 человек, ранены — около сотни. Среди погибших — российская актриса Полина Меньших.

Россиянин, который делится впечатлениями о событиях, комментирует ситуацию следующими фразами: "Это п*ец. Долбо*м в российской армии непобедим".

Инцидент на Донбассе 19 ноября — комментарий Фото: Скриншот

Происшествие на Донбассе — детали

Отметим, на фотографиях с места попадания по российскому подразделению в дальнем тылу видно насквозь пробитые стены и крышу, выбитые окна и покореженные металлические конструкции.

Также указывают, где именно произошел инцидент 19 ноября — в селе Кумачово под Старобешево (расположено в 60 км от возможных позиций ВСУ в районе Угледара). Именно здесь в клубе собрали морпехов из 810 бригады ВС РФ. Предполагают, что удар могли нанести ракетами из РСЗО HIMARS.

Расстояние от Кумачево до линии фронта на Донбассе Фото: DeepState

Кроме того, российские военные опубликовали информацию о российской актрисе, которую ракеты застали в клубе на территории Украины. Скриншоты из запрещенной соцсети "Вконтакте" показывают, что она была танцовщицей и работала в театре-студии"Леге-Артис" (Москва). Осенью 2023 года женщина поехала на оккупированные территории Украины, чтобы устроить праздник российским захватчикам.

Утром 21 ноября об ударе по оккупантам сообщил командир роты аэроразведки "Мадьяр", — об этом написал Фокус. Боец отметил, что это -удар-возмездие за погибших бойцов 128 бригады, которые погибли в День артиллерии на Запорожском отрезке фронта.

О трагедии с бойцами 128 бригады ВСУ стало известно в начале ноября. В СМИ рассказали, что в результате российского удара погибло около 20 украинских бойцов, которых собрали на награждение. Правоохранители начали уголовное производство, чтобы выяснить, кто ответственен за происшествие.

Напоминаем, ранее бойцы ВСУ показывали другие примеры попадания по дальним позициям ВС РФ. Например, 10 ноября в сети опубликовали кадры удара по колонне на Херсонщине. 19 ноября — достали до комплекса РЭБ, который был расположен в 60 км от правого берега Днепра.