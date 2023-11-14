Удар по 128-й бригаде: целью россиян мог быть командир, — ГБР (видео)

В Государственном бюро расследований отметили, что в тот день командир бригады не успел на построение по случайному стечению обстоятельств.

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Следствие предполагает, что вероятной целью атаки российских оккупантов по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады должен был стать командир Дмитрий Лысюк. Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, в тот день комбриг не успел на построение по случайному стечению обстоятельств.

"Следователи работают практически в круглосуточном режиме, для того, чтобы выяснить все обстоятельства и все факты, предшествовавшие этим событиям и почему так случилось", — подчеркнула спикер.

В ГБР отметили, что сотрудники занимаются расследованием гибели и военнослужащих 128-й бригады, и гражданских, а все, кто виноват в этой трагедии понесут наказание перед законом.

Ракетный удар по 128-й бригаде: что известно

Напомним, бойцов 128-й ОГШБр собрали на торжественное построение в Запорожской области. В момент награждения ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли 19 военных.

В СМИ сообщали, что командир бригады Дмитрий Лысюк опоздал на торжественное награждение, которое обернулось трагедией. В Генштабе ВСУ заявили, что он был отстранен на время проведения следствия.

Российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео с места событий. Журналист Денис Казанский подчеркнул, что ВС РФ увидели, как военных собирают для награждения, благодаря БПЛА.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров получил результаты проверки обстоятельств ракетного удара ВС РФ по бойцам 128-й бригады. Он подтвердил, что защитников собрали во дворе дома для награждения. Все правила маскировки при этом были проигнорированы.