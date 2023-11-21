"Продолжаются спасательные работы": в ГСЧС назвали количество пострадавших в результате удара по Селидовому (видео)

Специалисты и соответствующая инженерная техника работают на месте попадания вражеской ракеты в городскую больницу.

Семь человек травмированы и один человек погиб в результате ночных вражеских обстрелов города Селидово и села Михайловка. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты и соответствующая инженерная техника работают на месте попадания вражеской ракеты в городскую больницу.

Сейчас известно о восьми пострадавших. Подробности в ведомстве пообещали объявить позже. Время завершения аварийно-спасательных работ неизвестно.

Обстрел больницы и шахты в Донецкой области 21 ноября

Вражеские удары разрушили городскую больницу в Селидово. Семь человек получили различные травмы.

Из-под завалов спасатели достали тело погибшего мужчины. Донецкая ОГА уточняет, что еще один человек погиб в результате ракетного удара по медицинскому учреждению.

Захватчики нанесли ракетные удары по шахте в селе Михайловка. Из-под завалов поврежденного здания спасатели изъяли тело погибшего человека. Аварийно-спасательные работы на месте завершены.

Напомним, в городе Селидово Донецкой области спасатели извлекли из-под запалов тела трех человек, погибших в результате ракетной атаки РФ, которая состоялась в среду, 15 ноября. По информации спасателей, в результате прилета российской ракеты погибли по меньшей мере три человека. Под завалами многоэтажного дома могли находиться еще двое граждан. Также российские захватчики разрушили частный жилой дом, частично — 4-этажный жилой дом, повреждены 16 частных и семь многоквартирных домов.