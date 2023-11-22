ВСУ продолжают наступательные операции, несмотря на снежную и дождливую погоду, — ISW

По словам аналитиков, российские войска стали куда реже обстреливать правый берег Херсонской области из-за плохой погоды.

Украинские войска продолжают наступательные действия, несмотря на плохие погодные условия. Это касается операций как на юге, так и на востоке Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 21 ноября говорится, что российские войска стали куда реже обстреливать правый берег Херсонской области из-за погоды.

"Официальный представитель 14-й механизированной бригады Украины Надежда Замрыга 21 ноября заявила, что российские войска продолжают вести наступление на Купянском направлении, несмотря на снег и мороз. Замрыга добавила, что количество российских атак, скорее всего, уменьшится из-за погодных условий, но российские силы не прекратят полностью наступательные операции", — сказано в отчете.

По мнению экспертов, погода также влияет на возможность управлять беспилотниками. С трудностями сталкиваются как украинские, так и российские силы по всей линии фронта.

Аналитики ISW уверены, что зимние погодные условия, скорее всего, повлекут за собой возобновление более активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ охотятся на вражескую технику под Херсоном. Украинским защитникам удалось выследить и уничтожить БТР-82А россиян. По информации мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, в селе Корсунка стоит много разбитой российской техники.

Также стало известно, что морпехи ВСУ ударили по позициям ВС РФ в Крынках. На опубликованных кадрах можно заметить, что противник освоился на позиции, как вдруг туда приземлился боевой снаряд украинских защитников. Аналитикам удалось установить точное местоположение.