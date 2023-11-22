Подводный флот идет ко дну: какие проблемы по созданию субмарин преследуют Польшу, — эксперты

По мнению польских аналитиков, программа модернизации подводного флота страны осталась пока только "на бумаге". Проблема в том, что высшие должностные лица государства до сих пор не знают, какие задачи и цели стоят перед подводным компонентом ВМС.

Старые подводные лодки ВМС Польши стали музейными экспонатами, а в строю осталась одинокая "Orzeł". На этом фоне появилась программа развития подводного флота Orka, однако с ее реализацией возникли проблемы, поскольку на горизонте появились южнокорейские корабли. О непростой ситуации с созданием подводных лодок в Польше рассказали 22 ноября обозреватели Rzeczpospolita.

Авторы материала пишут, что в этом году во время выставки MSPO в Кельце на волне предвыборных обещаний политиками вновь были сделаны заявления о закупке подводных лодок нового поколения, но в них уже никто не верил. После многолетнего замалчивания вопроса о подводном вооружении на ней было объявлено, что будет приобретено не три, а всего два корабля, как планировалось в первоначальном варианте программы Orka.

"Даже моряки, присутствовавшие на MSPO в Кельце, сомневались в реальности возрождения Orka. По их мнению, программа была отменена, поскольку на горизонте появились южнокорейские корабли и возможность очередного кредита в Сеуле", — говорится в публикации.

Обозреватели напомнили, что еще в 2002 году Польша получила от норвежцев почти суда типа "Коббен" 1960-х годов немецкой постройки, у которых за плечами у них было не менее трех десятилетий службы. Теперь же в строю осталась только субмарина "Orzeł" и сохранение боевого потенциала польских ВМС оказалось под большим вопросом.

Программа на бумаге

После того как была озвучена программа модернизации польского подводного флота стоимостью 10 млрд злотых, появилась надежда что польские субмарины будут оснащены современными технологическими решениями и вооружением, в виде крылатых ракет большой дальности.

"Еще десять лет назад тогдашний премьер-министр Дональд Туск ратовал за то, что мы построим настоящие военно-морские "польские клыки". Все эти планы нашли свое подтверждение в стратегических документах нынешней правительственной коалиции… но так и остались только на бумаге", — отметили обозреватели.

Вместе с тем Варшава рассматривала несколько вариантов выхода из ситуации. Например, только за последнее десятилетие в потенциальной конкурентной борьбе за польский рынок участвовали как минимум три крупнейших на континенте производителя классических подводных лодок — французская Naval Group, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems и шведская Saab.

Однако на сегодняшний день планы министра обороны Мариуша Блащака по реализации Orka отодвигаются на неопределенное будущее. Военный эксперт портала Defence24 Максимилиан Дура отмечает, что высшие должностные лица государства до сих пор не знают, каковы будут роль, задачи и, соответственно, цели подводного компонента ВМС Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что сама концепция программы Orka за последние годы изменялась не менее четырех раз, подчеркнул аналитик.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак 17 июля текущего года сообщил, что Польша начинает первые шаги для закупки субмарин нового типа для своего флота и реализует запуск программы Orka. По его словам, реализация инициативы, которая является одной из важнейших программ модернизации Войска Польского, уже началась.