Чтобы не дать шансов баллистике: Украина хочет получить от США радары близкого действия, — Politico

Украинская сторона заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы пережить зиму. Поскольку новые радары могут обеспечить большее покрытие для тех частей страны, которые ежедневно страдают от российских ударов.

Украина стремится получить от США радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов. Об этом сообщает Politico.

В материале говорится, что этот запрос связан с беспокойством Украины по поводу возможных очередных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Российской Федерации.

В издании отмечают, что радары ближнего действия Sentinel предназначены для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотников, самолетов, вертолетов и других объектов.

Sentinel помогут пережить зиму

Украинская сторона заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы пережить зиму. Поскольку новые радары могут обеспечить большее покрытие для тех частей страны, которые ежедневно страдают от российских ударов.

Кроме того, соответствующие радары могут быть использованы и для защиты заводов, где Украина планирует производить собственное вооружение.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что если бы Украина вовремя получила и истребители F-16, и ракеты типа ATACMS, успешность на поле боя украинских Сил обороны была бы "ярче выражена".

Также издание Bloomberg сообщает, что предоставление новой помощи США Украине может быть отложено до середины декабря или даже дольше. Возникают сомнения в способности Вашингтона поддерживать непрерывные поставки вооружений, которые считаются критически важными как для администрации Байдена, так и для украинского правительства.