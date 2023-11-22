"Остин несколько недоговаривает": эксперт рассказал о "волшебной палочке" на поле боя

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что интенсивность ведения боевых действий предполагает использование огромного количества артиллерийских боеприпасов, но в пакете военно-технической помощи украинская армия получит только одну систему реактивного залпового огня типа HIMARS.

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Если бы Украина вовремя получила и истребители F-16, и ракеты типа ATACMS, успешность на поле боя украинских Сил обороны была бы "ярче выражена". Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью для OBOZ.UA.

Глава Пентагона Ллойд Остин, который 20 ноября побывал в Киеве, сказал, что для решения конфликта, подобного этой войне, нет никакой "волшебной палочки".

"Поэтому F-16, или HIMARS, или что-то другое — главное то, как вы используете эти возможности, интегрируете и синхронизируете их для получения должного эффекта на поле боя", — подчеркнул Остин.

"Волшебная палочка" на поле боя существует: детали

Однако, по словам Селезнева, когда Ллойд Остин заявляет о том, что не существует "волшебной палочки", но при этом объявляет об очередном пакете военно-технической помощи Украине на уровне 100 миллионов долларов, то "необходимо понимать, что эти цифры не сопоставимы с уровнем и интенсивностью ведения боевых действий".

"Господин Остин несколько недоговаривает. Дело в том, что "волшебная палочка" на поле боя существует. Это системное, полноценное и своевременное обеспечение потребностей украинской армии для реализации тех миссий, которые на нее возложены", — добавляет эксперт.

ВСУ получат одну систему HIMARS

Кроме того, полковник отметил, что интенсивность ведения боевых действий предполагает использование огромного количества артиллерийских боеприпасов, но в пакете военно-технической помощи украинская армия получит одну систему реактивного залпового огня типа HIMARS.

"Может ли одна система РСЗО серьезно изменить ситуацию на поле боя, учитывая то, что протяженность фронта 1450 километров? Ответ очевиден. Нет", — подчеркнул Селезнев.

Заявление Остина военный эксперт назвал "публичной риторикой для неизвестной аудитории, которая прикрывает другие непубличные переговоры".

Напомним, 20 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Генерал армии США накануне 17-го "Рамштайна" заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем.