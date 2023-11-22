"Остін дещо недоговорює": експерт розповів про "чарівну паличку" на полі бою

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що інтенсивність ведення бойових дій передбачає використання величезної кількості артилерійських боєприпасів, але у пакеті військово-технічної допомоги українська армія отримає лише одну систему реактивного залпового вогню типу HIMARS.

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Якби Україна вчасно отримала і винищувачі F-16, і ракети типу ATACMS, успішність на полі бою українських Сил оборони була б "яскравіше виражена". Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Голова Пентагону Ллойд Остін, котрий 20 листопада побував у Києві, сказав, що для вирішення конфлікту, подібного до цієї війни, немає жодної "чарівної палички".

"Тому F-16, або HIMARS, або щось інше – головне те, як ви використовуєте ці можливості, інтегруєте й синхронізуєте їх для отримання належного ефекту на полі бою", — наголосив Остін.

"Чарівна паличка" на полі бою існує: деталі

Однак, за словами Селезньова, коли Ллойд Остін заявляє про те, що не існує "чарівної палички", але водночас оголошує про черговий пакет військово-технічної допомоги Україні на рівні 100 мільйонів доларів, то "необхідно розуміти, що ці цифри не можна порівняти з рівнем та інтенсивністю ведення бойових дій".

"Пан Остін дещо недоговорює. Справа в тому, що "чарівна паличка" на полі бою існує. Це системне, повноцінне та своєчасне забезпечення потреб української армії для реалізації тих місій, які на неї покладено", — додає експерт.

ЗСУ отримають одну систему HIMARS

Зокрема, полковник зазначив, що інтенсивність ведення бойових дій передбачає використання величезної кількості артилерійських боєприпасів, але в пакеті військово-технічної допомоги українська армія отримає одну систему реактивного залпового вогню типу HIMARS.

"Чи може одна система РСЗВ серйозно змінити ситуацію на полі бою з огляду на те, що протяжність фронту 1450 кілометрів? Відповідь очевидна. Ні", — наголосив Селезньов.

Заяву Остіна військовий експерт назвав "публічною риторикою для невідомої аудиторії, яка прикриває інші непублічні переговори".

Нагадаємо, 20 листопада до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Генерал армії США напередодні 17-го "Рамштайну" запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому.