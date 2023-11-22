Тихие субмарины НОАК: эра тотального господства подводных лодок США заканчивается, — WSJ

Создание новых китайских субмарин с технологией шумоподавления, а также новые датчики обнаружения подводных лодок изменили баланс сил в конкурентном противостоянии Китая и США.

Китайские инженеры создали новейшие датчики обнаружения подводных лодок и оснастили ими субмарины Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Таким образом возможности подводного обнаружения китайских подлодок изменили баланс сил в конкурентном противостоянии с подводным флотом США, что означает окончание эры доминирования американцев в этом аспекте. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Китай сокращает одну из самых больших пропастей, разделяющих американские и китайские вооруженные силы, по мере того, как он совершенствует свои подводные технологии и возможности подводного обнаружения, пишут обозреватели. В частности, в начале этого года Китай спустил на воду атомную ударную подводную лодку с насосно-реактивной силовой установкой вместо гребного винта, что стало первым случаем применения на китайской подводной лодке технологии шумоподавления, используемой на новейших американских субмаринах.

Также авторы материала сообщают, что согласно спутниковым снимкам несколько месяцев назад на китайской производственной базе для атомных подводных лодок были заложены секции корпуса, превышающие по размерам корпус любой существующей китайской подводной лодки. При этом строительные цеха верфи были расширены, что свидетельствует о планах по увеличению объемов производства.

Кроме того, китайские специалисты завершил строительство нескольких сетей подводных датчиков в Южно-Китайском море и других регионах вокруг китайского побережья, аналогичных системе звукового наблюдения (IUSS), разработанной США в годы холодной войны. Эти датчики дают ему гораздо более широкие возможности по обнаружению вражеских субмарин.

Такие преобразования, отметили обозреватели, происходят на фоне ситуации вокруг Тайваня. Поэтому в случае силового решения тайваньского вопроса подводным лодкам США будет затруднительно противостоять атакующему флоту Китая.

По мнению американских военных, ответные меры США включают в себя развертывание в Тихом океане более современных кораблей и самолетов, а также расширение военно-морских операций и учений с союзниками.

"США необходимо гораздо больше ресурсов, таких как патрульные самолеты и ударные подводные лодки, чтобы обнаружить, отследить и потенциально поразить новое поколение более тихих китайских подводных лодок", — цитирует WSJ бывшего офицера ВМС США.

Напомним, китайские конструкторы приступили к созданию подводных лодок нового поколения, которые будут оснащены ядерным вооружением. Ожидается, что до конца десятилетия китайский подводный флот пополнится подводной лодкой с баллистическими ракетами Type 096, которая будет иметь улучшенные показатели бесшумности.