СБУ объявила о подозрении блогеру Мирославу Олешко: он назвал доказательства "фейком" (фото)

Мирослав Олешко заявил, что лучше бы президент Владимир Зеленский сбежал. Кроме того, по словам блогера Игоря Лаченкова, он "набрасывался" на волонтеров.

Блогер Мирослав Олешко сбежал от мобилизации за границу и призывает мужчин скрываться от призыва. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что деятельность Олешко "вредит ВСУ". По данным следствия, он выехал из Украины в августе, использовав поддельную справку ВВК.

"Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии", — подчеркнули в ведомстве.

Блогеру объявили о подозрении сразу по двум статьям — о препятствовании законной деятельности ВСУ и об использовании поддельного документа.

"Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы", — проинформировала пресс-служба.

Реакция Мирослава Олешко

Блогер в своих соцсетях обвинил Офис президента и СБУ в распространении фейков.

"По поддельной справке никого не выпустят, потому что на границе звонят в ТЦК и получают подтверждение. И только после этого выпускают", — заявил он.

Сториз Олешко о врученном ему подозрении СБУ Фото: Скриншот

Стоит отметить, что на момент публикации материала предпоследняя сториз Олешко касается инцидента с работниками ТЦК во Львове.

"Северная Корея Зеленского. Хроники", — подписал кадры блогер.

Сториз Олешко об инциденте с ТЦК во Львове Фото: Скриншот

В последнем посте в Instagram Олешко тоже критикует президента. Он утверждает, что в Украине распространяют пропаганду о мужестве и героизме Зеленского, которых "нет".

"Тот, кто допустил эту войну, обещая стране шашлыки, и гибель сотен тысяч украинцев, даже не спланировав их эвакуацию и не предупредив о наступлении. Лучше бы он сбежал", — говорится в публикации.

Пост Олешко о Зеленском Фото: Скриншот

Олешко "набрасывался на волонтеров"

Украинский блогер Игорь Лаченков рассказал, что Олешко "неоднократно набрасывался" на него и других волонтеров. Он убежден, что эти нападения заказывали россияне.

"А потом просто сбежал за границу", — добавил Лаченков.

Пост Лаченкова про Олешко Фото: Скриншот

Напомним, сотрудники СБУ арестовали двух наемников, которые пытались продать трофейное оружие. Известно, что этот арсенал был выбит у ВС РФ в жестких боях под Бахмутом.

Также СБУ задержали преступников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Прибыль от такого "дела" составляла более 100 тысяч в месяц.