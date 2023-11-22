В 3-й штурмовой, "Азове" и "Кракене" есть агентура, которая пробует сливать информацию, — Жорин (видео)

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады рассказал, что его бойцы сталкивались с ситуациями, когда при выходе для выполнения боевой задачи их уже ждал враг. Он отметил, что подобные ситуации случались под Бахмутом, а также фиксируются и сейчас.

В 3-ю отдельную штурмовую бригаду, "Азов" и спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Кракен" постоянно пытаются попасть люди, которые собирают и "сливают" информацию. Об этом заявил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Он отметил, что такие лица могут работать как на российские, так и на украинские спецслужбы. Делают они это с разными целями.

"Даже сейчас у нас в подразделении есть и могут быть, и постоянно пытаются впихнуть агентуру кого угодно. И россияне, и украинские спецслужбы. Они с разными целями это делают. Украинские спецслужбы это делают с одной задачей, россияне это делают с другой задачей. Но да, это происходит", — подчеркнул военный.

В то же время он добавил, что обеспечить защиту подразделения от возможного проникновения вражеских агентов очень сложная задача. Однако, по словам Жорина, правильное расслоение информации внутри подразделения может сделать усилия таких лиц безрезультатными.

Получить ценную информацию — почти невозможно

Кроме того, экс-командир "Азова" заявил в интервью, что убежден, что сейчас в подразделениях все еще есть люди, которые пытаются собирать и "сливать" информацию.

"Я уверен в том, что вот сейчас в 3-й штурмовой и в "Азове", и даже в "Кракене" есть люди, которые пытаются собирать информацию и куда-то сливать. Однако уровень, который имеет доступ к действительно ценной информации, к нему попасть уже почти невозможно... Они есть, они работают и всегда будут", — говорит Жорин.

Также майор рассказал, что его бойцы сталкивались с ситуациями, когда при выходе для выполнения боевой задачи их уже ждал враг. Он отметил, что подобные ситуации случались под Бахмутом, а также фиксируются и сейчас.

"Но могу сказать с уверенностью, что свистела и вытекала информация на уровне гораздо более высоком, чем наша бригада. Вот там проблема, я уверен, что там оно есть. Я знаю, что СБУ на сегодняшний день с этим работает... Но правда заключается в том, что в штабах до сих пор остаются те, кто помогает. И сливается информация, иногда важная, иногда не очень важная", — подытожил военный.

Напомним, ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что применение украинскими бойцами кассетных боеприпасов позволяет максимально эффективно ликвидировать российских захватчиков.