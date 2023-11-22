Не хватает вооружений: украинские войска уже чувствуют уменьшение помощи США, — The Times

Военные говорят, что они готовятся к сложной зиме. Уже сейчас ощущается дефицит боеприпасов, который пытаются восполнить дронами-камикадзе.

В некоторых регионах Украины уже выпал первый снег. Бойцы одной из новосозданных бригад готовятся к сложной зиме под Лиманом. Растет беспокойство относительно способности противостоять огневой мощи ВС РФ в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Times.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставки 155-мм боеприпасов из США замедлились после начала войны в Израиле. Один из командиров 21-й механизированной бригады говорит, что они чувствуют на себе уменьшение поставок со стороны США.

"Надеюсь, что Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшее время. Наша ситуация сложная, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов. Мы хорошо прикрыты стрелковым оружием, но нам очень нужны артиллерийские снаряды, взрывчатка, противотанковое оружие и мины", — говорит военный.

Stridsvagn 122 на вооружении 21-й мехбригады

Также он добавляет, что российские войска прекрасно знают о дефиците, поэтому держат войска подальше от зоны поражения. ВСУ пытаются использовать дроны-камикадзе, чтобы поражать цели врага, но нужно больше операторов.

"Для нас это становится проблемой. Мы воюем с россиянами с 2014 года, поэтому должны были создать собственное производство боеприпасов. Мы не можем просто полагаться на помощь наших иностранных союзников, поскольку наши союзники истощаются", — продолжает офицер ВСУ.

Отмечается, что США поставляли Украине боеприпасы со склада в Израиле War Reserve Stockpile Ammunition-Israel. Он предназначен на случай войны на Ближнем Востоке. Оттуда планировали передать Украине 57 тысяч боеприпасов, но их вернули из Европы в Израиль.

С наступлением зимы ситуация будет сложнее для обеих сторон. Деревья теряют листву, позиции становятся заметнее, а почва тверже. Поэтому военный считает, что зимой почти нет шансов на изменение ситуации на фронте, но ВСУ могут истощать войска РФ, чтобы весной воспользоваться этим.

Еще одна проблема для зимы — инженерно-логистическая. Если уничтожить экскаваторы, то бойцам придется копать траншеи в твердой земле. Однако артиллерия это не все, что нужно бойцам бригады. Им нужна тяжелая техника, потому что британские БТР Bulldog не совсем подходят для штурма в это время года.

Напомним, 21 ноября президент Чехии заявил, что поставки вооружения Украине тормозятся, есть большой риск "усталости от войны".

22 ноября в Пентагоне заявили, что им нужно решение Конгресса, чтобы продолжить поддержку Украины.