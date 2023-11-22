Оружейники Smith & Wesson представили карабин 9MM Response: что известно о новинке

Карабин отличается наличием системы FLEXMAG, которая позволяет использовать различные двухрядные пистолетные магазины калибра 9 мм не только от Smith & Wesson, но и других производителей.

Компания Smith & Wesson расширила свой каталог, анонсировав 19 октября карабин Response 9MM. Оружие представляет собой универсальную платформу, которая отличается наличием систему FLEXMAG, позволяющей использовать различные магазины для пистолетов 9 мм с двойным стеком от Smith & Wesson и других крупных производителей. Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

Обозреватели пишут, что новый Response 9MM призван удовлетворить растущие потребности любителей и профессионалов огнестрельного оружия. Карабин получился достаточно интересным, так как система FLEXMAG придает ему гибкость. Например, оружие может вести огонь патронами для Glock, поскольку пистолетный магазин может быть легко модифицирован.

Карабин 9ММ имеет длину 81,6 см (32,13 дюйма), ширину 7 см (2,75 дюйма) и высоту 20,3 см (8 дюймов), что обеспечивает его сбалансированность и эргономичность. Масса карабина от Smith & Wesson 2,7 кг — это относительно легкое оружие благодаря полимерной раме. Емкость магазина составляет 23 патрона.

"Газоотводная автоматика и ствол карабина, изготовленный из материала 4140 CM, обеспечивают надежную работу и точность стрельбы. Ствол также оснащен резьбовым протектором", — отметили обозреватели.

Органы управления 9ММ — как и у карабинов Modern Sporting Rifle на базе AR-10/AR-15, что облегчает переход на новую платформу. Ударно-спусковой механизм с плоской поверхностью и полимерная рукоятка обеспечивают удобство и повышают точность стрельбы. Оружие оснащено планкой Пикатини, позволяющую различные аксессуары, такие как оптика, лазеры и фонари.

Компания объявила и цену Response 9MM, которая в США составляет 799 долларов.

В целом новый карабин компании Smith & Wesson разработан по принципу универсальности, что на сегодняшний день является весьма важным критерием, подытожили обозреватели.

Напомним, чилийская компания Famae планирует в декабре 2023 выпустить на внутренний рынок новый полуавтоматический пистолет Tornado-F калибра 9х19 мм. Особенностью пистолета является рамка из полимерных материалов, из-за чего оружие стало более легким и устойчивым к коррозии.