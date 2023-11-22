Автовышка на вооружении ВС РФ: россияне скрестили сельхозтехнику с ПТРК "Корнет" (видео)

Такое "ноу-хау" военной науке известно еще со времен Холодной войны. Однако практичность такого решения в современных условиях ведения боевых действий сомнительна, отметили эксперты.

Российские оккупанты в условиях нехватки спецтехники придумывают новые решения, устанавливая различные виды вооружения на всевозможные платформы. Так 19 ноября в соцсетях появилось видео нового российского гибрида — в это раз захватчики задействовали сельскохозяйственную технику и противотанковый ракетный комплекс.

С момента полномасштабного вторжения оккупанты были пионерами в установке "мангалов" на бронетехнике, обкладывали авиацию автомобильными шины, рисовали самолеты на авиабазе в Энгельсе и скрещивали различные виды вооружения.

Теперь же на территории Украины была замечена группа россиян, которая установила расчет противотанкового комплекса "Корнет" в корзине автовышки. На видео заметно, как подъемник держит на высоте расчет ПТРК, который выслеживает украинскую бронетехнику — таким образом корзина служит своеобразной точкой обзора.

Западные эксперты в комментариях пишут, что такое решение может показаться нетрадиционным и уникально "российским". Однако на самом деле эта концепция берет свое начало в Германии времен Холодной войны, хотя динамика боевых действий в тот период была совершенно иной.

В те времена возвышающаяся над землей платформа с противотанковыми ракетами давала значительное преимущество, отметили эксперты, поскольку бороться с такими установками было сложно из-за их расположения над местностью или верхушками деревьев.

Примеры установки ПТУР на подъемных мачтах. Источник: Defence Express

Но в нынешних условиях практичность такой "новинки" остается под вопросом. Дело в том, что с одной стороны может показаться, что данное решение дает преимущество, так как поле зрения оператора ПТРК охватывает гораздо большую площадь по сравнению с позицией на земле. Кроме того, при стрельбе с высоты исключаются препятствия и естественный камуфляж — кусты, деревья, волнистая местность.

Однако в условиях современной войны, особенно с учетом характера боевых действий в Украине в последние полтора года, риск быть сбитым для оператора значительно выше, чем в эпоху холодной войны.

"Широкое применение беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах фактически развеяло понятие "туман войны", сделав "прозрачность поля боя" главным фактором", — подчеркнули эксперты.

Появление ударных беспилотников с функцией "вид от первого лица" (FPV) дало пехоте средство, значительно превосходящее по дальности стрельбы ПТУР. Единственная защита противотанкового расчета заключается в его невидимости и относительной маневренности, которые сводятся на нет при работе с неподвижной подъемной стрелой, превращая его в легкую мишень.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины получили на вооружение ПТРК Akeron MP 5 поколения. При этом противотанковые комплексы были переданы без публичного объявления со стороны Франции.