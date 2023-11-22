Есть ли испытательный срок: в Минобороны рассказали о правилах рекрутинга в ВСУ (видео)

Во время рекрутинга граждане будут видеть военные вакансии, размещенные на специальных порталах, пояснила представительница Минобороны Калмыкова. Рекрутеры будут видеть резюме и подбирать тех, кто лучше всего подходит для подразделения ВСУ.

Процесс рекрутинга, с помощью которого будет происходить пополнение рядов ВСУ, имеет особенности, отличные от привычного процесса найма. В частности, граждане, которые попадут в армию этим путем, не будут иметь испытательного срока. О новых правилах, по которым будут набирать воинов для подразделений Сил обороны, рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Объяснения чиновницы относительно новых подходов к рекрутингу прозвучали в эфире Всеукраинского телемарафона.

Калмыкова отметила, что процесс происходит так же как при взятии на работу гражданских. Например, руководитель какой-то компании ищет работника, который имеет определенные умения и навыки. Человек, который соответствует этим требованиям, откликается. И если он действительно подходит, то получает работу. Аналогичную систему воспроизведут в украинской армии. При этом отметила, что рекрутинг уже используется для привлечения людей в Силы обороны.

"Рекрутинг в ряды Вооруженных сил и других формирований сектора безопасности и обороны в Украине уже применялся. Наша задача как Минобороны — это развить, дать новую возможность людям, которые готовы идти служить и выбрать себе профессию".

Мобилизация в Украине — детали рекрутинга

Калмыкова указала, что "в армии нет испытательного срока". То есть не возможно пойти, например, в штурмовую группу, "попробовать", а потом передумать, прозвучало в эфире телемарафона.

Чиновница описала, по каким правилам происходит процесс рекрутинга. Сначала на определенную вакансию в ВСУ принимаются резюме граждан. После этого происходит "конкурс" и собеседование. Если собеседование прошло успешно, то гражданин отправляется в соответствующее подразделение, которое нуждалось в этом специалисте.

Рекрутингом будут заниматься специальные компании, в которых работники — рекрутеры — будут контактировать с претендентами на военную вакансию. Рекрутеры изучают резюме, проводят собеседование и принимают решение "действительно ли человек подходит". Подчеркнула, что компания должна выполнить свою миссию — предоставить в подразделение именно того человека, который "действительно будет на своем месте".

Вакансии от Сил обороны будут расположены на порталах Work.ua и Lobi X, напомнила Калмыкова. Таким образом человек сможет сначала ознакомиться с ними и тогда уже откликнуться.

Отметим, 5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о реформе в процессе мобилизации в ряды ВСУ. Указал, что внедрят новую систему рекрутинга. Согласно новым идеям, граждан будут набирать и отбирать как работников при трудоустройстве. Кроме того, планируют ввести общую военную подготовку, расширить цифровизацию и сотрудничать со странами НАТО и ЕС для обучения военных.

Также в Минобороны сообщили, будет ли отличаться зарплата военнослужащих, которые попали в армию путем мобилизации через ТЦК или через рекрутинг. Указали, что зарплата зависит от должности и только от этого.

Напоминаем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен внести определенные коррективы в процесс мобилизации. Одна из новаций — письменное согласие на службу в армии и полугодовая мобилизация для правоохранителей.