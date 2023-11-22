Вместо войны в Украине: Путин призвал лидеров G20 следить за ситуацией в Газе (видео)

По словам российского президента Владимира Путина, членам "большой двадцатки" следует уделить внимание тому, что после начала операции Израиля в секторе Газа палестинские врачи вынуждены проводить операции без наркоза, в том числе детям.

Мировому сообществу, которое возмущено российской агрессией против Украины, следует обратить внимание на боевые действия в Палестине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на виртуальном саммите "большой двадцатки", передает российское издание РИА Новости.

"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. <…> А истребление гражданского населения в Палестине в секторе Газа не потрясает?" — обратился Путин к участникам мероприятия, на котором отказались присутствовать президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

Путин также призвал их обратить внимание на то, что после начала операции Израиля в секторе Газа палестинские врачи вынуждены проводить операции без наркоза, в том числе детям.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что Газа превратилась в огромное детское кладбище", — сказал российский президент.

Виртуальный саммит G20: что известно

Напомним, что российский президент Владимир Путин впервые за сравнительно длительное время выступил с обращением к представителям G20. Во внеочередном саммите организации он будет примет участие по видеосвязи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров G20, с видеообращением выступит и глава Кремля Владимир Путин, но вот председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на встрече не будет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите G20 сделал новое заявление о войне в Украине. Он упомянул о "переговорах", отметив, что Кремль от них "не отказывался".