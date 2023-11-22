Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в саммите G20, на котором выступит Путин

По информации МИД Индии, подтверждено участие большинства лидеров "большой двадцатки". Но, по данным МИД КНР, вместо Си выступит премьер госсовета Ли Цян.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров G20, с видеообращением выступит и глава Кремля Владимир Путин, но вот председатель КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на встрече не будет. Об этом пишет Bloomberg.

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Путин примет участие в видеосаммите G20 впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По информации Министерства иностранных дел Индии, в видеосаммите согласились участвовать большинство лидеров G20. По информации МИД Китая, вместо Си на встрече будет присутствовать китайский премьер госсовета Ли Цян.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 22 ноября, провел встречу с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным.

Китай стремится укрепить связи с РФ и совместными усилиями продвигать инициативу "Пояс и путь", заявил Володин на встрече.

Саммит G20 в очном формате состоялся 9-10 сентября в Нью-Дели, Индия приглашала Путина от лица премьера Нарендры Моди. Однако президент РФ, в отношении которого действует орден на арест Международного уголовного суда в Гааге, на него не поехал, хотя Индия все же не страна-участница МУС.

Путин пропустил саммит БРИКС в ЮАР, поскольку власти страны предупредили его о неизбежном аресте в связи с действующим ордером из-за военных преступлений в Украине. Осенью прошлого года он не поехал и на саммит G20 в Индонезии, где делегацию РФ представлял главы МИД Сергей Лавров. На саммите 2021 года, проходившем в Риме, Путин выступил по видеосвязи: в Кремле сослались на "сложную эпидемиологическую обстановку" в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, что, по словам аналитика, Путин не спешит объявлять всеобщую мобилизацию в РФ, потому что ему сложно объяснить, что произошло с предыдущими мобилизованными.

Также сообщалось, что Верховная Рада на 50 лет ввела санкции против РФ и Беларуси. Ограничения затрагивают оборонно-промышленные комплексы двух стран.