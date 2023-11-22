Байден і Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у саміті G20, на якому виступить Путін

За інформацією МЗС Індії, підтверджено участь більшості лідерів "великої двадцятки". Але, за даними МЗС КНР, замість Сі виступить прем'єр держради Лі Цян.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в середу проведе віртуальну зустріч лідерів G20, з відеозверненням виступить і очільник Кремля Володимир Путін, а от голова КНР Сі Цзіньпіна і президента США Джо Байдена на зустрічі не буде. Про це пише Bloomberg.

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Путін візьме участь у відеосаміті G20 уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За інформацією Міністерства закордонних справ Індії, у відеосаміті зголосилися брати участь більшість лідерів G20. За інформацією МЗС Китаю, замість Сі на зустрічі буде присутній китайський прем'єр держради Лі Цян.

Зі свого боку, голова КНР Сі Цзіньпін у середу, 22 листопада, провів зустріч із головою російської Держдуми В'ячеславом Володіним.

Китай прагне зміцнити зв'язки з РФ і спільними зусиллями просувати ініціативу "Пояс і шлях", заявив Володін на зустрічі.

Саміт G20 в очному форматі відбувся 9-10 вересня в Нью-Делі, Індія запрошувала Путіна від імені прем'єра Нарендри Моді. Однак президент РФ, щодо якого діє орден на арешт Міжнародного кримінального суду в Гаазі, на нього не поїхав, хоча Індія все ж таки не країна-учасниця МКС.

Путін пропустив саміт БРІКС у ПАР, оскільки влада країни попередила його про неминучий арешт у зв'язку з чинним ордером через воєнні злочини в Україні. Восени минулого року він не поїхав і на саміт G20 в Індонезії, де делегацію РФ очолював голова МЗС Сергій Лавров. На саміті 2021 року, що проходив у Римі, Путін виступив через відеозв'язок: у Кремлі послалися на "складну епідеміологічну обстановку" у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, що, за словами аналітика, Путін не поспішає оголошувати загальну мобілізацію у РФ, тому що йому складно пояснити, що сталося з попередніми мобілізованими.

Також повідомлялося, що Верховна Рада на 50 років ввела санкції проти РФ і Білорусі. Обмеження зачіпають оборонно-промислові комплекси двох країн.