Путин призвал подумать, как остановить "трагедию в Украине": у Зеленского отреагировали

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, вывод российских войск из Украины является действенным способом окончить войну, однако такой вариант находится "за пределами ума" президента РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите G-20. Комментарий по этому поводу он опубликовал в социальной сети X.

Михаил Подоляк указал на то, что российский лидер в который раз прибегает к искажению действительности. Он отметил, что именно РФ занимается уничтожением мирного населения Украины с 2014 года.

Советник главы ОП также подчеркнул, что с февраля 2022 года истребление мирного населения приняло системный и масштабный характер. ВС РФ осуществляют бомбардировки с воздуха, а также ракетные и артиллерийские обстрелы всей территории Украины.

Подоляк высказался о выступлении Путина Фото: Скриншот

По словам Подоляка, России не нужно думать о том, как "остановить трагедию в Украине, так как единственным работоспособным решением является вывод российских войск с территории другого государства и дальнейшее обсуждение компенсаций. Он отметил, что такой вариант находится "за пределами ума" президента РФ.

"Убийцы, хладнокровно совершающие умышленное преступление, посреди него не думают, как остановить преступление", — констатировал Подоляк.

Саммит G20: что сказал Путин

В среду, 22 ноября, президент России Владимир Путин впервые за долгое время выступил перед лидерами G-20. Он заявил, о необходимости подумать, как остановить военные действия в Украине, поскольку это "трагедия". По словам российского президента, Москва, никогда не отказывалась от мирных переговоров.

Выступление Владимира Путина

В своем выступлении Владимир Путин также заявил, что мировому сообществу, которое возмущено российской агрессией против Украины, следует обратить внимание на боевые действия на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите G20, на котором выступил Владимир Путин.