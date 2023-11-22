В войне побеждает технологический аспект, а не человеческий ресурс, — командование (видео)

По словом представителя Сухопутных войск Ивана Тимочко, интеллект украинских воинов значительно выше, чем у противника. Это помогает ВСУ держаться на плаву.

Одержать победу в современной войне можно не только используя человеческий ресурс. Есть другие факторы, которые влияют на исход противостояния. Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" 22 ноября.

По его словам, выиграть в войне можно при помощи технологического аспекта и Украина активно этим пользуется. У противника же наоборот — методика значительно отличается.

"Человеческий (ресурс, — ред.) важен, но в плане, что люди — самый ценный ресурс для Украины, тогда как для россиян это просто расходный материал. Даже в наставлениях Советского Союза было, что солдаты до капитанов в армии считались расходным материалом. У них в установках было сохранить технику, но никак не людей. Этот принцип они сохранили до сегодняшнего дня", — рассказывает Иван Тимочко.

Отдельно глава Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что Украине поможет удержаться на плаву в ближайшее время именно технологический аспект. В этом плане у нас есть преимущество, потому что интеллект украинских воинов и просто граждан в разы выше, чем у россиян.

Если брать на поле боя, продолжает Иван Тимочко, то там без слез не взглянешь, даже несмотря на их преимущественное количество.

"Да, там тоже есть люди хорошо обученные и подготовленные, однако это не основная масса, что бы не говорили. Основная масса, которую они гонят в первых рядах, это просто "мясо", которое не жалко", — подытожил представитель Сухопутных войск.

Напомним, 17 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, провозглашать исключительность кого-либо недопустимо и сравнил такой подход с делением людей "на первый и второй сорт, как мясо".