Обе стороны не правы: во Львовской ОВА прокомментировали "мобилизационный" скандал (видео)

По словам коменданта региона Тараса Греня, одни участники конфликта не должны были находиться на улице после полуночи, а другие должны были обратиться в полицию, а не применять силу.

Неправомерные действия зафиксированы как со стороны нарушителей комендантского часа, так и со стороны людей в военной форме. В такой способ комендант Львовской области Тарас Грень прокомментировал "мобилизационный" скандал в городе, передает NTA 22 ноября.

По его словам, необходимо смотреть на эту ситуацию с обеих сторон, ведь граждане, которые в запрещенное время находились на улице совершили неправомерные действия. Во Львовской области комендантский час действует с 00:00 по 05:00, а ролик был снят в этот промежуток времени, как отмечается.

"И очевидно, имеют место неправомерные действия лиц в военной форме, которые в тот или иной способ провели, как указано вами, своеобразную мобилизацию по-львовски. Мы не владеем информацией действительно ли это была мобилизация и очевидно по состоянию на сегодняшний день еще проводятся те или иные действия областным ТЦК по установлению тех или иных лиц", — заявил Тарас Грень.

Отдельно представитель Львовской областной военной администрации отметил, что обе стороны должны были обращаться к сотрудникам правоохранительных органов, а те уже должны были реагировать в соответствии с законом. Кроме того, обращения в полицию касаемо этого вопроса все же зафиксированы.

Также был поднят вопрос того, что военнообязанные граждане всегда должны иметь при себе военно-учетные документы, а также те, которые удостоверяют личность.

Сотрудники ТЦК и СП действительно имеют право их проверить, однако в случае конфликтных ситуаций, говорит комендант, необходимо вызывать полицию, а не действовать силой.

"И речь идет не только о проверке документов. Могут быть и другие нарушения требований закона. Например, неадекватное поведение, оскорбления. Тогда тем более, военнослужащие ТЦК, а это также Вооруженные силы Украины, должны обращаться к правоохранителям", — подытожил Тарас Грень.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что во Львове вероятные работники ТЦК "упаковали" мужчину и выбили телефон из рук женщины. Женщина пыталась "отбить" своего мужа, однако люди в военной форме ее силой удерживали. В местном ТЦК сообщили, что начинают проверку на причастность львовских сотрудников к этому инциденту.