Назначение нового главы Командования медицинских сил: что известно об Анатолие Казмирчуке

По словам журналистов, Анатолий Казмирчук 11 лет возглавлял Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Правда, на него также многие жаловались.

Новый глава Командования медицинских сил (КМС) Анатолий Казмирчук человек непубличный, мало говорить о проблемах и об улучшениях. По крайней мере, так о нем рассказывают медики, которые его лично знаю, сообщает "Суспільне".

По словам журналистов, в течение последнего года для работы Командование медицинских сил в целом и генерал-майора Татьяны Остащенко в частности был ряд вопросов. Они касались прежде всего некачественных турникетов, работы военно-врачебной комиссии (ВЛК). Кроме этих аспектов остаются проблемы с обучением и подготовкой боевых медиков, стандартами и протоколами оказания медицинской помощи, закупками, распределением средств, которые получала Украина как гуманитарную помощь.

И вот, как напомнило издание, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Остащенко и назначил на ее место Анатолия Казмирчука.

Сообщается, что Анатолий Казмирчук 11 лет возглавлял Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Правда, на него также многие жаловались. В учреждении были длинные очереди, неинклюзивность пространства, устаревший ремонт, коррупция. После того как о проблемах узнала общественность, их начали решать.

Как рассказал военнослужащий Олег Симороз, получивший ранение в 2022 году, в госпитале работают профессиональные врачи, но условия пребывания – оставляют желать лучшего.

"В половине госпиталя нет душевых и инклюзивных туалетов. Многие вопросы закрывали волонтеры. К примеру, установили пандус в отделении, где я был. Новые кровати тоже закупали волонтеры. Поэтому я с оговоркой относился бы к назначению руководителя госпиталя в КМС", — рассказал он.

Кроме того, собеседники журналистов рассказал, что Казмирчук — человек не публичный и мало говорит не только о проблемах, но и об улучшении в госпитале за время его управления.

Военный медик Антон Шевчук рассказал, что познакомился с Казмирчуком в 2014 году.

"Я с ним пересекался в работе, когда работал заместителем начальника Белоцерковского военного госпиталя. То есть, он был моим руководителем. Проблемные вопросы решались быстро. Надо машины, люди – мы это получали. В марте 2022 он привлекал меня к эвакуации раненых, которых колоннами вывозили из Киева. Для работы в госпитале он собрал хорошую команду офицеров", — рассказал Казмирчук.

В Минобороны Украины заявили, что медицинская сфера в целом нуждалась в перезагрузке. Именно поэтому на должность главы КМС был назначен Казмирчук.

"Ротации военных в должностях — это нормальная практика", — сказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Сам Казмирчук сказал, что будет давать комментарии журналистам после того, как официально получит полномочия главы КМС.

Отметим, что 20 ноября в Минобороны заявили, что система в Медицинских силах не идеальна и нуждается в трансформации. По словам начальника пресс-службы оборонного ведомства Иллариона Павлюка, украинские военные должны своевременно получать необходимую помощь, а существующая система не всегда позволяет это сделать. В связи с этим необходимо перезагрузить командование.