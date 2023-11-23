Вспышка в небе и пожар: после взрыва часть Подмосковья осталась без света (видео)

Российские СМИ сообщают, что после произошедшего в округе на время пропала электроэнергия.

В ночь на 23 ноября российском городе Лыткарино, который находится рядом с Москвой, произошел взрыв. Так, местные жители заметили вспышку на электростанции, а после там начался пожар. Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что после инцидента в округе пропал свет.

"По словам местных жителей, около часа ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар", — сказано в сообщении от 02:18 ночи.

Также канал написал, что по предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено, однако свет начал возвращаться в дома через полтора часа после инцидента.

Кроме того, в сети распространяют видео с места события.

Где находится Лыткарино

Лыткарино — это город в Московской области. Он расположился в 6 км к юго-востоку от Москвы.

Лыткарино на карте Фото: Google

Напомним, что 18 ноября сообщалось, что в Подмосковье ночью взорвали эшелон с топливом. По информации одного из телеграм-каналов, диверсия произошла всего в 30 километрах от резиденции президента Владимира Путина.