Мобилизация в Украине: кому могут вручить повестку уже в декабре (перечень)

Мобилизация в Украине: кому могут вручить повестку в декабре (полный перечень)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую продлили до 14 февраля 2024 года. Поэтому многие категории украинцев в дальнейшем будут получать повестки от военкоматов. О том, как будет происходить мобилизация в декабре сообщает "Апостроф".

Кого мобилизуют в армию в декабре

Прежде всего, мобилизации подлежат мужчины от 27 до 60 лет с военным опытом или без, которые признаны военно-врачебной комиссией годными или ограниченно годными к военной службе.

Также мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, которые находятся в запасе или резерве после срочной службы, учатся в вузе или военной кафедре, может поступать приглашение в ТЦК независимо от их состояния здоровья.

Кроме того повестки также поступят военнообязанным от 18 до 60 лет, которые служат по контракту. Мобилизовать в армию могут и мужчин до 60 лет, которые сняты с воинского учета. Также это касается военнообязанных, которых исключили с учета и которые не имеют права на отсрочку или не совершили тяжких преступлений.

В издании отмечают, что мобилизация не может быть принудительной для мужчин от 18 до 27 лет, если они не прошли срочную службу.

Мобилизация женщин: что известно

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины-медики определенных категорий и фармацевты должны быть внесены в воинский учет.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что все женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием или работающие в соответствующих сферах, например, врачи, стоматологи, акушерки, медсестры, фармацевты, научные работницы, руководители подразделений в области здравоохранения и т.д., должны быть учтены.

В пресс-службе добавляют, что постановка на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Это необходимо для обобщения данных об имеющемся резерве медицинских работников в стране.

Напомним, юрист Владимир Романчук рассказал о законности повесток через сообщения и мобильный телефон. А также обратил внимание на то, как должна быть заполнена повестка, выписанная в ТЦК.

Ранее Фокус писал о том, кому обязательно нужно явиться в ТЦК без повестки. Военнообязанные должны сообщить о поступлении в учебное заведение, смене места жительства или о других обстоятельствах, которые имеют существенное влияние на мобилизацию.