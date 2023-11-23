Джетпак с автонаведением: стартап создал реактивный ранец с пистолетом (видео)

Реактивный ранец оснастили автоматическим Glock. Система наведения отслеживает, куда смотрит оператор взглядом и начинает туда стрелять.

Основатель стартапа Gravity Industries Ричард Браунинг показал новую разработку — реактивный ранец с пистолетом Glock, который наводится на цель автоматически. Об этом сообщает The War Zone.

Идея создать джетпак, вооруженного пистолетом с автоматическим наведением на цель, которое происходит с помощью взгляда оператора, звучит слишком "по-голливудски". Однако такую реальность продемонстрировал Ричард Браунинг с джетпаком Daedalus Flight Pack.

Пистолет вмонтировали через раму в Daedalus. Шарнир может двигаться вверх-вниз и очень ограниченно, но и из стороны в сторону. Система отслеживает движение головы оператора и его взгляд. Выстрел производится с помощью устройства в руке оператора. Авторы отмечают, что неизвестно, какая именно модель пистолета Glock присутствует на видео, но он ведет выстрел в автоматическом режиме. Не исключено, что это Glock G18 калибра 9х19 мм.

Практичность версии с пистолетом Glock является дискуссионной. Полностью автоматическая модель G18 имеет высокий темп стрельбы, но ограниченную точность на любом значительном расстоянии. Пистолет на видео имеет увеличенный магазин, который продлит время ведения огня, но не намного. В теории военный с ранцем может применить Glock для подавления, когда он поднимется в воздух и будет подлетать к цели. По приземлению боец может взять в руку более практичное оружие.

Сейчас Daedalus, как и любой другой реактивный ранец, может иметь ограниченную эффективность на поле боя. Во время выполнения операции военные абсолютно уязвимы к любому огню, пока они находятся в воздухе. Также сбой системы во время полета может поставить под угрозу жизнь военного, поэтому Gravity Industries работают над интеграцией парашюта в джетпак.

Отдельный вопрос, что делать с джетпаком, когда бойцы прибудут в место назначения. Носить его — он довольно тяжелый, оставить и действовать без него — потерять почти 475 тысяч долларов. Daedalus имеет 5 мини реактивных двигателей, которые дают мощность на 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость 136 км/ч, а время полета составляет 5-10 минут.

Напомним, Фокус писал, что в продажу поступили реактивные ранцы JetPack.

10 мая СМИ писали, что военные освоили реактивные костюмы для полетов.