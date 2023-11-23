Обещают депортацию и расстрел: Андрющенко рассказал о "зачистках" в Мариупольском районе

Оккупанты создали комиссии инвентаризации жилья, которые имеют целью выявлять потенциальное подполье и недовольных граждан, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в районе появился новый вид "зачистки". Об этом он сообщил в своем Telegram.

"В Мариупольском районе зачистка набирает новые цвета. Впервые звучит слово "депортация", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские оккупанты угрожают владельцам домов, которые "приглянулись для дальнейшего заселения", враг не скрывая, обещает сначала "расстрел", а потом через игру "плохой/добрый" — депортацию. В частности, это касается даже тех, у кого есть российский паспорт. Андрющенко отметил, что оккупанты создали комиссии инвентаризации жилья, которые имеют целью выявлять потенциальное подполье и недовольных граждан.

По словам Петра Андрющенко, с января может появиться другая форма "выдворения" мариупольцев из их домов в Россию или Беларусь, что является наиболее вероятным вариантом.

"Однако, вполне возможно мы увидим использование именно наших людей из-за мнимой "депортации" в качестве тарана на границе со странами Балтии и Финляндией", — добавил он.

Напомним, 21 ноября в Мариупольском городском совете сообщили, что враг не смог обеспечить город отоплением. В частности, враг за два года не смог заменить уничтоженные коммуникации и наладить сети. В частности, местные оккупанты в сговоре с полицией записывают умерших стариков как безымянных.

17 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе стало больше неизвестных могил на местном Старокрымском кладбище. Он отметил, что местные оккупанты в сговоре с полицией, записывают умерших стариков как безымянных.