Десятки поручений: росСМИ обнародовали список приказов кураторов для Дарьи Треповой (фото)

По данным журналистов, подготовка к передаче Владлену Татарскому статуэтки со взрывчаткой длилась около полугода. За это время девушка должна была познакомиться с пропагандистом и втереться к нему в доверие.

Российские журналисты утверждают, что Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского, выполнила десятки поручений "украинских кураторов". Список этих приказов опубликовало издание Mash 23 ноября.

По данным портала, Трепова минимум полгода готовилась к передаче Татарсокму статуэтки со взрывчаткой.

Октябрь 2022 года

Список заданий на октябрь Фото: Mash

В публикации говорится, что первые задания Трепова получила в октябре прошлого года. Ей поручили купить пять "левых" сим-карт, завести киберкошелек, а также посетить мероприятие "Кибер Z фронт" в заведении на Университетской набережной.

Декабрь 2022 года

Список заданий на декабрь Фото: Mash

По данным российских журналистов, в декабре "куратор" Треповой, известный как "Гештальт", сказал Треповой получить книгу Владлена Татарского "Медитация" в пункте приема СДЭК на улице Дыбенко.

Кроме того, Трепова должна была обзавестись подержанным телефоном на местном рынке и начать вести Telegram-канал об искусстве "Осколки святых чудес". Последнее нужно было для поддержания легенды о том, что девушка является студенткой академии Репина.

Январь 2023 года

Список заданий на январь Фото: Mash

В первый месяц 2023 года Трепова посетила Москву, где купила еще одну книгу Владлена Татарского — "Бег". Фото страниц всех упомянутых книг девушка должна была отправлять своим кураторам.

Февраль 2023 года

Список заданий на февраль Фото: Mash

По данным российских журналистов, 10 февраля Трепова посетила лекцию Владлена Татарского в Омске. Одна из задач заключалась в том, чтобы сделать фото с пропагандистом. После этого девушка должна была переехать в квартиру, которую кураторы сняли ей в Москве.

Март 2023 года

Список заданий на март Фото: Mash

В начале весны Треповой приказали посетить вечер патриотической поэзии, состоявшийся в магазине "Листва". Там же она должна была пообщаться с персоналом о возможной продаже ее собственных открыток, средства от которых якобы пойдут на войну в Украине.

В том же месяце девушка получила поддельное водительское удостоверение и студенческий билет.

Сообщается, что именно в марте Треповой передали на сохранение статуэтку, начиненную гексогеном. Вскоре она посетила еще одну лекцию Татарского. Ее задачей было втереться в доверие к пропагандисту.

Апрель 2023 года

Список заданий на апрель Фото: Mash

В апреле Трепова приехала с Санкт-Петербург и остановилась в квартире, рядом с кафе, в котором должна была состояться очередная лекция Татарского. Перед мероприятием ей приказали посетить салон красоты для создания "эффектного образа".

Перед лекцией девушка должна была снять предохранитель с СВУ на статуэтке, а также установить программу "Родительский контроль" для дистанционного отслеживания ситуации кураторами. По прибытию на мероприятие, девушка должна была вручить статуэтку Татарскому.

Российские журналисты, утверждают, что за выполнение заданий Треповой пообещали высокооплачиваемую работу журналиста в Киеве.

Напомним, по данным росСМИ от 20 ноября, Дарья Трепова планировала совершить теракт в Москве, намереваясь подарить жертве статуэтку на мартовской лекции в Российском новом университете. Кураторы якобы сумели убедить террористку отказаться от этого намерения

Ранее, 2 мая, Дарья Трепова заявила, что жалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших. Она также сообщила о намерении организовать сбор средств на помощь жертвам трагедии.