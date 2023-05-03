"Мне хотелось умереть": Дарья Трепова поделилась новыми подробностями убийства Татарского

Подозреваемая сейчас находится в камере СИЗО Лефортово, где не лучшие условия содержания. Дарья вспоминает, что первые 10 дней она провела в полном одиночестве и это было невыносимо.

Related video

Обвиняемая в убийстве "военкора" Владлена Татарского Дарья Трепова дала первое интервью после инцидента, где поделилась некоторыми подробностями случившегося. Об этом сообщают росСМИ 3 мая.

Девушка отметила, что жалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших. В будущем она планирует организовать сбор средств на помощь жертвам трагедии. Она понимает, что эти заявления могут прозвучать слегка цинично, поэтому добавила, что "осталась в живых, судя по всему, чисто случайно".

Сразу после взрыва она позвонила своей маме и начала извиняться.

"Я была в шоке и мне было ужасно стыдно. В Следкоме оперативники говорили, что она кричала, что убьет меня, когда ее вели на допрос. От этого мне тоже хотелось умереть. Раз за разом прокручиваю все события в голове. И я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках. Почему легко поверила, что в посылке, которую меня попросили передать, нет ничего опасного. Самое невыносимое – моими руками убили человека и покалечили десятки. Я всегда была против насилия. Ну и сами понимаете, как этим воспользовались", — говорит Дарья Трепова.

Сейчас девушка находится в СИЗО Лефортово и за все время ни разу не виделась со своим адвокатом. Лишь сотрудники Следственного комитета несколько раз посещали ее.

Первые 10 дней, как вспоминает Дарья Трепова, она пробыла в камере одна и это было невыносимо. У нее не был ни книг, ни сигарет — ничего.

"В камере холодно. Я укрывалась курткой и смотрела в стену. Сейчас ко мне подселили девчонку, она тут три года. И я много смотрю канал "Карусель". На других есть риск увидеть кадры сами понимаете откуда. Грустно, что я больше не смогу лежать дома и смотреть мультики с сестрой", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга погиб российский военкор Владлен Татарский и еще 6 людей были ранены. В заведении проходило мероприятие на тему "Есть такая профессия военкор".

3 апреля в Следственном комитете РФ заявили о задержании вероятной виновницы Дарьи Треповой. По словам очевидцев, девушка передала военкору коробку со скульптурой, в которую была заложена взрывчатка.

Уже на следующий день Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в составе организованной группы, а также в незаконном хранении взрывчатых устройств.