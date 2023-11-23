КНДР намерена развернуть дополнительные силы на границе с Югом: в чем причина эскалации

Власти Южной Кореи заявили, что намерены немедленно усилить наблюдение на укрепленной границе с КНДР после того, как Пхеньян запустил на орбиту спутник-шпион.

Южная Корея приостановила действие части военного соглашения между двумя Кореями от 2018 года в знак протеста против запуска КНДР спутника-шпиона. В ответ Пхеньян заявил, что возобновит все военные меры, приостановленные в соответствии с соглашением с Южной Кореей, которое было разработано для снижения напряженности на общей границе. Об этом сообщили 23 ноября в Минобороны КНДР.

В среду, 22 ноября, Южная Корея приостановила действие части межкорейского соглашения в ответ на запуск спутника-шпиона. В Сеуле заявили, что намерены немедленно усилить наблюдение на укрепленной границе с Северной Кореей. В ответ Пхеньян пригрозил развернуть дополнительные силы на границах с южным соседом.

"Отныне наша армия никогда не будет связана военным соглашением между Севером и Югом от 19 сентября. Мы откажемся от мер, принятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, а также развернем более мощные вооруженные силы и военную технику нового типа в регионе вдоль военно-демаркационной линии", — говорится в тексте сообщения северокорейского агентства ЦТАК.

Как отметили журналисты агентства Reuters, запуск спутника 21 ноября стал третьей подобной попыткой КНДР в этом году после двух неудач и последовал за поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, в ходе которой президент РФ Владимир Путин пообещал помочь Пхеньяну в космической сфере.

Реакция США и России

Представитель Государственного департамента США заявил, что решение Южной Кореи приостановить действие части Соглашения о запрещении ядерного оружия было "благоразумным и сдержанным ответом", сославшись на несоблюдение Северной Кореей условий договора.

"Приостановка КНДР норм соглашения восстановит деятельность по наблюдению и разведке вдоль военно-демаркационной линии, что улучшит способность Республики Корея отслеживать угрозы со стороны КНДР", — сказал американский чиновник.

В свою очередь МИД России заявил, что приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией ситуации.

"КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию Сеула, Токио, Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие Межкорейского военного соглашения 2018 года", — сказала российский дипломат Мария Захарова.

По ее словам, такие двусторонние шаги чреваты "перерастанием в крупномасштабный конфликт", а напряженность на Корейском полуострове якобы является следствием "агрессивной военной активности США и их союзников".

Напомним, по данным северокорейское новостное агентство ЦТАК, в КНДР разработали и успешно провели наземные испытания "сверхмощного твердотопливного реактивного двигателя" для новой баллистической ракеты средней дальности. Данные испытания прошли в рамках модернизации ракетный войск Северной Кореи.