"Это первый случай": в Британии рассказали, как "наградили" наемников ЧВК "Вагнер"

В Российской Федерации создали новую систему, которая позволяет ветеранам ЧВК "Вагнер" получать соответствующие удостоверения и премии, рассказали в британской разведке.

Наемников частной военной компании "Вагнер" официально признали ветеранами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве отметили, что 14 ноября определенной группе наемников ЧВК "Вагнер" выдали официальные ветеранские удостоверения.

"Это первый случай, когда сотрудники "Вагнера" были официально признаны ветеранами", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Российской Федерации ввело новую систему, позволяющую ветеранам ЧВК "Вагнер" получать соответствующие удостоверения и премии. Также недавно ЧВК "Вагнер" вошла в командный состав Национальной гвардии России. В британской разведке убеждены, что это скорее всего свидетельствует о реабилитации некоторых членов ЧВК российской администрацией после длительного периода неопределенности относительно того, как власти РФ будут относиться к наемникам ЧВК после мятежа в июне 2023 года.

Напомним, 12 ноября в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Российская Федерация усилила контроль над ЧВК "Вагнер". В разведке считают, что часть "Вагнера" была ассимилирована в командную структуру Российской гвардии.

9 ноября в СМИ сообщили, что после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" перестала существовать на некоторое время, однако затем враг активизировался для того, чтобы снова начать вербовать наемников для войны против Украины. Журналисты отметили, что в Кремле хотят избежать очередной волны мобилизации и спасти часть боевого потенциала сил после смерти основателя ЧВК Евгения Пригожина.