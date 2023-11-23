Шансы нулевые: Россия пытается продать Индии танки-амфибии "Спрут-СДМ1"

Между тем Индия имеет собственную разработку — танк Zorawar, первоначальный вариант которого, несмотря на проблемы с двигателем, должен быть представлен в декабре 2023 года.

На выставке вооружений Dubai Airshow в ноябре генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев выступил с заявлением о том, что компания сохраняет приверженность индийской инициативе по созданию новой партии легких танков и боевых машин пехоты. По мнению обозревателей Bulgarian Military, слова Михеева можно расценивать, как отчаянный призыв навязать индийской стороне легкий танк 2С25 "Спрут-СДМ1", сделка по которому так и не состоялась.

В материале от 23 ноября говорится, что Индия, испытывающая проблемы с поставками и обслуживанием российского вооружения, похоже, не намерена возобновлять переговоры с РФ по закупке легких танков.

Обозреватели напомнили что еще в 2020 году в связи с обострением напряженности на границе с Китаем правительство Индии заинтересовались российскими танками-амфибиями "Спрут-СДМ1" с целью усиления войск в приграничных территориях.

"Учитывая мощный китайский арсенал, включающий легкие танки Type 15, приобретение "Спрут-СДМ1" стало вопросом стратегической необходимости", — отметили эксперты.

Однако сделка не состоялась и не была согласована, что ознаменовало отказ от реализации плана. Вместо этого индийские инженеры занялись собственной разработкой легкого танка Zorawar, образец которого был впервые представлен на выставке DEFEXPO 2022.

И хотя работа над Zorawar в настоящее время застопорилась из-за проблем с обеспечением поставок силовых агрегатов о данным индийских инсайдеров, первоначальный вариант машины, предназначенной для ведения боевых действий в горах, планируется представить в декабре 2023 года. После этого прототип должен будет пройти опытно-конструкторские испытания.

Кратко о танке Спрут-СДМ1

Российский танк-амфибия 2С25М "Спрут-СДМ1" построен на модернизированном шасси десантной машины БМД-4М. Его основное вооружение включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-мм универсальный пулемет ПКТ. При этом боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем.

Танк также оснащен боевым модулем для запуска противотанковые управляемые ракеты 9К119 "Рефлекс".

Танк оснащен дизельным двигателем УТД-29 мощностью 500 л.с., что позволяет ему развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, 45 км/ч по бездорожью и до 10 км/ч при движении по воде.

Машина может транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, а также десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Ранее сообщалось, что в Индии будут производится российские комплексы "Игла-С" — модернизированная версия советской "Иглы". По словам главы компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, контракт на производство ПЗРК сторонами уже подписан.