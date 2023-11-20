В России запатентовали двухместный вариант истребителя Су-57 (фото)

Украинские эксперты отметили, что речь может идти о создании двухместного варианта истребителя для Воздушных сил Индии. Между тем индийская сторона в свое время вышла из совместной программы с РФ по проектированию перспективных боевых самолетов.

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Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) запатентовала двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57. Как сообщили 19 ноября обозреватели "Милитарного", ранее двухместная модификация данного самолета рассматривалась исключительно в рамках совместной программы РФ и Индии по разработке перспективного истребителя FGFA.

Отметим, что на сайте российской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, действительно зарегистрирован патент на "Многофункциональный двухместный малозаметный самолет", с датой от 17 ноября 2023 года. Но в документе не указано конкретно, что речь идет о Су-57.

"Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей, на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов", — говорится в документе.

Фрагмент патента двухместного Су-57

Фрагмент патента двухместного Су-57

Между тем по информации российских СМИ, в РФ давно уже говорят о создании двухместных Су-57, при этом упоминаются слова бывшего вице-премьера Юрий Борисов, который еще в 2021 году заявил, что Минобороны РФ и КБ "Сухого" планируют создание "двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос" на самолеты этого конструкторского бюро.

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В то же время не исключено, что в патенте говорится именно нового истребителя для Воздушных сил Индии, отметили украинские эксперты. При этом в материале подчеркнуто, что индийская сторона с 2018 года приостановила свое участие в совместной с Россией программе по созданию перспективного истребителя, заявив о намерениях сосредоточить усилия на собственных разработках.

Тогда индийские специалисты посчитали, что боевая авионика, радары и датчики от российских инженеров не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.

Ранее сообщалось, что российские конструкторы позиционируют Су-57, как многоцелевой стелс-истребители пятого поколения. Однако западные эксперты рассказали, что на вооружении данного самолета находятся ракеты, которые сильно снижают его способность быть незамеченным.