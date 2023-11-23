Война в Украине ни к чему не приводит: МИД Словакии о необходимости мирных переговоров

По словам Юрая Бланара, после 600 дней войны пришло время прекратить огонь, так как Украина находится "не в том положении, чтобы вытеснить" оккупантов со своей территории.

Словацкая Республика рассматривает российскую агрессию против Украины, как нарушение международного права и потому готова помогать украинской стороне, но не в военной сфере. Вместе с тем после более 600 дней войны возникла необходимость мирных переговоров Украины и РФ, так как "конфликт вошел в замороженную фазу". Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время пресс-конференции в Вене 23 ноября.

По словам главы словацкого МИД, ситуация на линии боевого соприкосновения в Украине существенным образом не изменилась, поэтому существует вариант мирного решения.

"Мирное решение всегда сложное. Но мы должны сказать, что нам нужно прекращение огня перед мирными переговорами. Сейчас мы видим, что конфликт в Украине продолжается уже более 600 дней и не приводит ни к каким результатам. Еще раз повторяю, мы поддерживаем Украину. Однако мы видим, что конфликт вошел в замороженную фазу", — заявил Бланар.

Министр также сказал, что Словакия занимает позицию прекращения огня, поскольку попытки разрешить конфликт военным путем ни к чему не приводят. Более того, Украина находится "не в том положении, чтобы вытеснить" оккупантов со своей территории.

"Военного решения не существует, и нам необходимо давление для мирных переговоров и поддержка всех мирных усилий… Я еще раз повторяю, что мы выступаем за мирные переговоры, будь то со стороны Украины или со стороны Китая. Прекращение огня — это, конечно, наша позиция, позиция Словацкой Республики", — подчеркнул Бланар.

Глава МИД Австрии не согласен

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг не согласился с позицией своего словацкого коллеги. От отметил, что главная угроза для Европы исходит от Российской Федерации и именно от российского президента Владимира Путина зависит прекращение огня.

Если Путин перестанет воевать, то война закончится. Если Украина перестанет воевать, то с Украиной будет покончено. И тогда Словакия может иметь нового соседа", — резюмировал Шалленберг.

Юрай Бланар о мирных переговорах РФ и Украины (смотреть с 19:40)

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите G20 заявил, что Кремля никогда не отказывался от переговоров с Киевом. По его словам, участника саммита следует подумать, "как прекратить эту трагедию" в Украине.