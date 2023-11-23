Оборона ВСУ в Авдеевке не позволяет врагу достичь своих целей, — Братчук (видео)

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", захват Авдеевки является политическим решением Кремля. Однако Силы обороны сдерживают противника на этом направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации не оставляют попыток захватить город Авдеевка Донецкой области. Этот крупный оборонительный узел наши Силы обороны продолжают удерживать. Об этом 23 ноября рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что по оценкам специалистов, по меньшей мере около 50% Авдеевки разрушено и просто не существует.

"Что касается планов врага, то я всегда говорю о том, что это (захват Авдеевки — ред.) политическое решение. Прежде всего, это большой оборонительный узел для Сил обороны Украины. Его удержание продолжается", — заявил Сергей Братчук.

По его словам, на Авдеевском направлении враг имеет максимальное на сегодня сосредоточение сил и средств, однако тактические продвижения противника являются несущественными.

Спикер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины на сегодня выстроили серьезные оборонительные рубежи на этом направлении. В штурмах враг использует большое количество личного состава и техники.

"Да, у них есть серьезное преимущество в количестве. Однако грамотно построенная оборона с нашей стороны не дает возможности врагу инициативу, которую он проявляет, реализовать в полной мере. Поэтому все свои задачи, которые они намечали на определенные сроки, выполнить не могут. Я надеюсь, что в ближайшее время выполнить и не смогут", — отметил Братчук.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 23 ноября 2023 года, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить город Авдеевку Донецкой области, но Силы обороны наносят врагу значительные потери. Наступательные действия ВС РФ восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области успеха не имели. Силы обороны отбили 30 вражеских атак.

Линия фронта по состоянию на 23:55 22 ноября 2023 года Фото: deepstatemap.live

Напомним, 10 ноября сообщалось, что вскоре в РФ состоятся президентские выборы. Владимир Путин намерен сделать акцент своей кампании не на войне в Украине, а на якобы страданиях Запада и успехах России, несмотря на санкции. "Для атак может быть выбрана либо Авдеевка, либо Купянск Узловой, чтобы показать россиянам, что их "специальная военная операция" идет по плану", — пояснил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.