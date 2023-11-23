Оккупанты поделили украинцев на три категории: а ЦНС рассказали подробности

По плану Кремля, все жители временно оккупированных территорий должны были бы получить "красную макулатуру" с 2025 года. Местные жители продолжают сопротивление российским инициативам, рассказали в командовании украинского подполья.

На временно оккупированных территориях россияне поделили местных жителей на три категории. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне уже понемногу смирились с тем, что украинцы не хотят получать паспорт РФ", — говорится в сообщении.

В командовании подполья отметили, что в соответствии с планом Кремля все жители временно оккупированных территорий должны были бы получить "красную макулатуру" с 2025 года, однако гражданское население продолжают сопротивление вражеским инициативам.

Категории местных жителей на временно оккупированных территориях

В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты выделили три категории местных жителей на ВОТ, а именно:

те, которые получили российские паспорта;

те, которые имеют вид на жительство (не захотели получать паспорта РФ);

те, которые являются "лицами без гражданства" (принципиально не получают ни российские паспорта, ни виды на жительство).

Зато оккупационная администрация начинает агитацию третьей категории, чтобы те получили удостоверения, чтобы отчитаться якобы об успехах, поскольку целью всего действа является "легализация оккупации" и демонстрация приверженности местных к вражеской власти, добавили в Центре.

Напомним, 22 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что на оккупированных территориях временно разрешили изучать украинский язык. Для этого родителям нужно написать соответствующее заявление, их оказалось больше, чем рассчитывал враг.

21 ноября в ЦНС заявили, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские военные ищут квартиры с отоплением для того, чтобы поселить личный состав ВС РФ. Координаторы подполья отметили, что уже второй год подряд большинство жилого фонда остается без тепла.