ВС РФ кассетными снарядами обстреляли Чернобаевку, есть погибшие и раненые (фото)

По словам главы ОП Андрея Ермака, на данный момент известно о 3 погибших и 4 раненых. За минувшие сутки ВС РФ совершили 65 обстрелов территории Херсонской области, отметили в ОВА.

Вооруженные силы Российской Федерации 23 ноября устроили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Фото: t.me/ermaka2022

Фото: t.me/ermaka2022

"Россияне обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами", — написал глава ОП.

По словам Ермака, пока известно о 3 погибших и 4 раненых людях.

Фото: t.me/ermaka2022

Фото: t.me/ermaka2022

Ситуация в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА 23 ноября сообщил, что за минувшие сутки ВС РФ совершили 65 обстрелов, выпустив 287 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов, учебное заведение, медицинское учреждение и магазин в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 — получил ранения", — рассказал он.

В Бериславе Херсонской области около 11:30 россияне с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что ВС РФ запустили ракеты с самолетов тактической авиации по территории Одесской области. По данным руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, во время вечерней воздушной тревоги россияне попали по припортовой инфраструктуре Одессы.