Целеуказатель для С-400: польские эксперты оценили возможности самолета A-50 ВКС РФ

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что будут делать его аналог AWACS в украинском конфликте, являются скорее пропагандистскими лозунгами, отметил польский аналитик Максимилиан Дура.

Российские ВКС планируют использовать свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для определения целей зенитно-ракетного комплекса дальнего действия С-400. По мнению экспертов, речь идет о наведении ракет, однако в случае с Вооруженными силами РФ это пока технологически невозможно. О том, на что способны российские самолет ДРЛО А-50 рассказал польский аналитик Максимилиан Дура в материале Defence 24.

Он обратил внимание, что информация от российских пропагандистов по поводу применения самолета А-50 вызвала некоторую шумиху. В то же время, отмечает Дура, россияне переоценили возможности своей системы дальнего радиолокационного обнаружения и связанных с ней комплексов С-400.

Также о применении А-50 писала и британская разведка, отметив основные принципы взаимодействия этих самолетов и зенитных систем наземного базирования. Было сказано, что самолет ДРЛО может использовать свой радар для обнаружения самолетов противника на больших расстояниях, поскольку высота полета позволяет ему видеть цели дальше вокруг кривизны земли.

В чем ошибка

Дура же убежден, что в этом мнении есть одна теоретическая ошибка: самолетные радары тоже не "видят" за кривизной Земли, только эта кривизна ощущается гораздо дальше, чем в наземных системах. Это связано с тем, что радиолокационные волны распространяются практически прямолинейно. И именно по этой причине стандартные наземные и воздушные радары могут "видеть" цели только до радиолокационного горизонта. Положение этого горизонта зависит от высоты полета обнаруживаемого самолета, а также от высоты, на которую поднята антенна радиолокационной станции.

Таким образом, чем ниже летят воздушные объекты, тем дальность действия РЛС уменьшается и на высоте 100 м составляет около 40-50 км Если же самолет летит выше, то эта дальность обнаружения увеличивается.

"Проблема заключается в том, что такие объекты, как крылатые ракеты, беспилотники-камикадзе и боевые вертолеты, как правило, атакуют на малых высотах. Для решения этой проблемы на самолетах были установлены радары, которые, будучи поднятыми высоко, позволяют наблюдать низколетящие цели дальше, чем наземные станции", — пояснил эксперт.

Какие задачи будет выполнять А-50 в Украине

По мнению аналитика задачи самолета А-50 будут зависеть от возможностей этих самолетов и взаимодействующих с ними систем, а не от решений российского командования.

"Поэтому заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что будут делать его AWACS в украинском конфликте, являются скорее пропагандистскими лозунгами, чем реально осуществимыми планами", — подчеркнул Дура.

По его словам, основной задачей А-50 является координация действий собственной истребительной авиации. Таким образом, именно эта задача отрабатывалась над Россией, но, скорее всего, ни одного реального боевого удара российских истребителей по целям, указанным с бортового командного пункта, не было.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 17 ноября прокомментировал информацию о применении российскими ВКС самолета А-50. По его словам, противник поднимает машины высоко в небо, чтобы попробовать обнаружить воздушные цели, однако нет подтверждений того, о чем заявили в британской разведке.