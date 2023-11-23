"Экипаж жалуется": российской САУ 2С3 "Акация" разорвало ствол из-за снарядов из КНДР (фото)

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, северокорейские боеприпасы произведены без учета ряда требований, поэтому при их использовании возможен "непредсказуемый результат".

Боеприпасы, которые Российская Федерация получила от Северной Кореи, оказывают большую нагрузку на военную технику и могут выводить ее из строя. Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале 13 ноября.

Аналитик опубликовал снимок российской САУ 2С3 "Акация" с разорванным стволом, отметив, что причиной мог стать не просто износ орудия, но и применение северокорейских снарядов.

"В общем, экипаж САУ жалуется и требует расследовать инцидент! Неужели подарки от Ына не той "системы"?" — написал военный обозреватель.

По словам Коваленко, данную самоходную артиллерийскую установку использовали российские военные из состава 136 ОМБр в районе Работино. Он подчеркнул, что в отчете экипажа упоминается применение боеприпасов из КНДР.

"То, о чем уже неоднократно говорилось, но с нюансом", — подписал снимок Коваленко.

Последствия использования северокорейских боеприпасов Фото: Соцсети

Как отмечает аналитик, многие российские военные выражают недовольство качеством северокорейских снарядов. По его данным, КНДР производит боеприпасы без учета ряда требований, придерживаясь "несовершенной технологии".

"Вследствие растет нагрузка на орудие и повышается вероятность непредсказуемого результата при выстреле", — заключил Коваленко.

Напомним, 1 ноября в СМИ появилась информация о том, что ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. По данным журналистов, в Россию также приехали северокорейские советники, которые будут консультировать использование боеприпасов.

Военный аналитик Шон Белл в своем подкасте от 12 ноября предположил, что Российская Федерация может оказать экономическую и технологическую помощь Северной Корее взамен на предоставленное Пхеньяном оружие для войны в Украине.