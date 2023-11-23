Даже похвалил: Медведев посетил завод по производству БПЛА для войны в Украине (видео)

На площадях индустриального парка под Москвой разместили производство ракет С-400, а теперь будут выпускать еще и военные дроны, рассказали СМИ. Помещение для выпуска БПЛА показал помощник Путина Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Индустриальный парк "Руднево", на котором наладили выпуск беспилотных летательных аппаратов. Российский политик заявил, что площади парка используют для производства дронов для российско-украинской войны. О визите Медведева в Индустриальный парк рассказало агентство "РИА Новости" в Telegram-канале.

РосСМИ разместило короткий видеосюжет, в котором показало кадры из Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), расположенного в ИП "Руднево". На видео можно заметить просторные помещения, в которых стоят около десятка БПЛА вертолетного типа, длиной 4 м, высотой 2 м, шириной 1,5 м (ориентировочно). Также в кадр попали цеха, где происходит сборка электроники.

Медведев подытожил визит на правительственном совещании, положительно отметив возможности центра.

"Технологические площадки центра позволяют отечественным компаниям разрабатывать и производить высокотехнологичные авиационные системы", — сказал соратник Путина.

Российский политик заявил, что беспилотные авиационные системы стали "особенно востребованы", чего Кремль "не ожидал". Однако сейчас на фронте в Украине массово используют недорогие дроны, чего раньше не было. Поэтому, подытожил россиянин, "есть задача наладить [производство БПЛА — ред.], что и делается в индустриальном парке и в некоторых других местах".

Оружие РФ — детали

Отметим, Индустриальный парк "Руднево", в котором планируют выпускать дроны для войны, расположен на юго-восточной окраине Москвы. Парк имеет площадь 200 тыс. кв. м и 19 производственных корпусов, указывается на соответствующем сайте.

Какие координаты Интустриального парка "Руднево" под Москвой Фото: Google maps

ИП "Руднево" уже появлялся в сообщениях украинских СМИ. В частности, весной 2023 года писали, что парк планировал посетить президент РФ Владимир Путин и поэтому эта местность особенно интересовала ГУР Минобороны. Кроме того, в октябре стало известно, что Кремль разместил там производство ракет С-400 — в полукилометре от жилых домов.

Между тем росСМИ на днях рассказали о пополнении в арсенале ВС РФ — о новой технике, которую уже выпустили или готовятся выпустить. В частности, Фокус писал о пяти подводных лодках, на которые выделили 2,5 млрд долл. и должны построить на верфях "Севмаш". Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу хвастался несколькими субмаринами, катерами и фрегатами, которые в 2023 году уже выпустила российская военная промышленность.

Напоминаем, эксперт проанализировал, как отразится на экономике России перевод промышленности на "военные рельсы". В то же время в западных СМИ объяснили, почему, по мнению группы экспертов, ВСУ до сих пор не использовали технику, которую получили от США.