В Херсоне из-за очередного обстрела РФ пострадали двое детей, — ОВА

По информации главы ОГА Александра Прокудина, в результате обстрела пострадали 15-летний мальчик и его 11-летняя сестра. Детей оперативно доставили в больницу.

Вооруженные силы Российской Федерации 23 ноября в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате этого пострадали два ребенка. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

По его данным, в результате обстрела пострадали 15-летний мальчик и его 11-летняя сестра.

"У старшего — травмирована голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс", — сообщил Прокудин.

По его словам, дети были оперативно доставлены в больницу. "Сейчас дети находятся в надежных руках херсонских врачей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — рассказал глава ОГА.

Обстрелы Херсона и области

Вооруженные силы Российской Федерации 23 ноября устроили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. Известно, что в результате обстрела три человека погибли, четверо получили ранения.

Также глава Херсонской ОГА 23 ноября сообщил, что за минувшие сутки ВС РФ совершили 65 обстрелов, выпустив 287 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

В Бериславе Херсонской области сегодня около 11:30 россияне с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что ВС РФ запустили ракеты с самолетов тактической авиации по территории Одесской области. По данным руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, во время вечерней воздушной тревоги россияне попали по припортовой инфраструктуре Одессы.