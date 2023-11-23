"Не понятно за что": оккупант рассказал о преступлениях ВС РФ в Украине (видео)

В разговоре, перехваченном ГУР, российский военный отметил, что армия РФ просто уничтожает украинские города, оставляя мирных жителей без крыши над головой.

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации признал, что граждане Украины враждебно настроены по отношению к оккупационным войскам. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовавшее запись телефонного разговора оккупантов.

На обнародованном видео голос, предположительно, принадлежащий российскому солдату, жалуется на ухудшение настроения после просмотра видео украинских военнослужащих в приложении TikTok.

По словам оккупанта, он увидел, как украинцы наступают в посадках и называют российских военных орками. Россиянин отметил, что смотрит подобные видеоролики уже три дня.

"Так что самое интересное, прикинь, весь народ, понимаешь, он против нас, ну вот те гражданские. Просто война тупо не понятно за что", — говорит голос.

Оккупант также упомянул о том, что российские войска в Украине занимаются уничтожением домов, оставляя без жилья мирных жителей. Он подчеркнул, что украинцы злы на российских захватчиков.

Перехват разговора оккупантов

Напомним, 23 ноября начальник штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный рассказал, что российские оккупанты заставляют свою же пехоту передвигаться по заминированным полям и даже минируют отходы солдатам РФ, чтобы те не отступали.

Ранее, 19 ноября, ГУР МО опубликовало перехват телефонного разговора, в котором российский солдат жалуется на значительные потери на Авдеевском направлении. По словам оккупанта, в Ростове-на-Дону раненых уже приходится размещать в гражданских больницах, а некоторые спят на полу в коридоре.