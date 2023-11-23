"Чтобы легче было попасть": россияне готовят предателей в Мелитополе к своему бегству, — мэр

ВС РФ ищут среди местных жителей своих "сторонников". Новоиспеченных агентов готовят выполнять для врага одну задачу.

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Российские оккупанты рассказывают, что в Мелитополе "навсегда", но уже готовятся к бегству из него. Об этом сообщил 23 ноября мэр города Иван Федоров.

Он проинформировал, что ВС РФ уже вербуют в Мелитополе в Запорожской области своих агентов. Этих людей обучают ставить метки на объектах инфраструктуры.

"Чтобы россиянам легче было попасть по ним ракетами", — объяснил Федоров.

Городской голова Мелитополя выразил уверенность, что среди настоящих местных жителей "таких предателей не найдется". В то же время тем, кто поддерживает российских захватчиков, чиновник посоветовал "уже паковать чемоданы".

"Вам места в украинском Мелитополе не будет", — добавил Федоров.

Напомним, в соцсетях сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе отравили офицеров ФСБ. Трое вражеских спецслужащих умерли, еще один загремел в реанимацию. Известно, что еду и алкоголь им доставляли из ресторана, но следов яда в заведении не нашли.

Впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров раскрыл детали таинственного отравления. Он рассказал, что российских офицеров накормили крысиным ядом. Операцию организовали местные партизаны.

В России приговорили школьника к шести годам колонии. Он пытался сжечь два военкомата, что квалифицировали как "попытку теракта". Парень признался, что на него повлияла смерть дяди-оккупанта.